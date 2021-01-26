大陸至少12億人要打疫苗！首批「以身試藥」專家：僅打針處疼了點

▲北京民眾接種新冠疫苗。（圖／CFP，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎肆虐全球，不少國家已陸續接種疫苗。作為第一批施打中國疫苗的大陸國藥集團中國生物董事長楊曉明，他透露，接種後身體並沒有出現異常，就是打針的地方稍微疼一點。

據《新華社》報導，中國生物研發的新冠疫苗，從立項獲批到研發、上市，總計用了330多天的時間，楊曉明認為從科學的角度來看，可以說前所未有的短。而包括國藥集團四級企業黨政主要負責人在內的數十名志願者擼起袖子，自願參加了人體預測試。

去年3月23日首批「以身試藥」的楊曉明表示，接種新冠肺炎疫苗後要定期檢測抗體，他在9個月的時間裡被抽了約60管血，因為要定期觀察的血液指標比較多。打第一針後的第二個星期就能檢測到抗體，打第二針後2周就能檢測出較高的抗體水平。

對於英國爆發的變種新冠病毒，疫苗是否有效？楊曉明說，從目前收集到的數據看，全球不同地方分離出來的病毒，中國滅活疫苗產生的抗體可以全部覆蓋，「對於疫苗的安全性，接種者不用擔心」。

他表示，大陸國家藥監局審評通過的分析數據顯示疫苗保護效力為79.34%，高於世界衛生組織50%的指標。一般來說，多數疫苗有效率超過70%即可在我國上市。在呼吸道疾病疫苗普遍保護率相對較低的情況下，他們的新冠疫苗屬於「優等生」。

目前，大陸已大規模展開接種疫苗，楊曉明認為，根據以往疫苗預防接種的效果觀察，結合新冠疫苗臨床試驗顯示的保護率，理論上需要有70%至85%左右的人群接種疫苗，才可能建立較穩固的群體免疫屏障。以此來算，中國要接種的人數範圍在9億至12億人。

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