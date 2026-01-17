歲末年初焦慮感升溫　開元馬光中醫落腳台南北區陪民眾整理身心節奏

▲馬光醫療網進駐台南北區，今正式成立「開元馬光中醫診所」，成為全台第26家分院。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

歲末年初向來是身心節奏最容易被打亂的時刻，工作績效檢視、新年度規劃與密集的親友聚會交織，不少民眾普遍出現長期疲勞、睡眠品質下降、情緒緊繃等狀況。

▲院方主打生活化調養與美學中醫，希望陪伴民眾在歲末年初重新整理身心節奏。

看準這樣的生活情境，連鎖中醫品牌馬光醫療網17日正式於台南北區成立「開元馬光中醫診所」，成為全台第26家分院，也是大台南地區第5處服務據點，盼以更貼近日常的方式，陪伴民眾在新舊年度交替之際，重新整理身心節奏。

馬光醫療網執行長黃福祥表示，台南北區住宅機能成熟、人口結構穩定，是典型結合家庭生活、學區與通勤需求的生活圈，此次選址於此，正是希望中醫能走進民眾的日常動線，而非只在身體出現明顯不適時才被想起。他指出，「開元馬光中醫診所」以「生活化調養」與「美學中醫」為核心理念，強調長期、可持續的健康管理，而非短期症狀處理。

▲開元馬光中醫吳廣哲院長問診親切，陪伴民眾重新檢視生活節奏，逐步找回適合自己。

觀察台南北區生活型態，不少家庭在工作、照顧孩子與長輩之間快速切換，留給自己的時間相當有限，即使察覺身體累積疲勞，也常選擇延後處理。院方指出，中醫長期倡導的「預防醫學」正是希望在症狀尚未惡化前介入調理，因此診所設點特別深入住宅生活圈，期盼讓中醫成為日常的一部分，而非需要特別空出時間才能完成的行程。

在服務制度上，開元馬光中醫延續馬光醫療網既有模式，導入「全預約制」以縮短候診時間，降低看診過程中的時間壓力；同時設有顧客關係管理（CRM）部門，負責整合服務流程與回饋意見，讓醫病關係從一次性看診，轉為可長期追蹤、持續互動的健康陪伴。

▲院所空間以明亮、開放設計為主，搭配綠植與花藝，營造放鬆的看診氛圍。

院所空間設計則以明亮、開放為主軸，搭配綠植與花藝元素，營造相對放鬆的候診氛圍。院方表示，希望不同年齡層的民眾走進診所時，不只是「來看病」，而是在身心狀態較為穩定的情況下，慢慢找回適合自己的生活節奏，讓調養成為日常，而非壓力。