生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最暖只剩一天！強冷氣團報到「最冷時間點曝光」　低溫下探10度

▲▼寒流,冷氣團,低溫。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

▲北台灣濕冷來襲，低溫探10度。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

記者董美琪／綜合報導

學科能力測驗明（18日）進入第二天，天氣仍維持相對穩定型態。中央氣象署指出，明天全台雲量略減，僅基隆北海岸、大台北、東半部及部分北部山區可能出現零星短暫雨，西半部維持多雲到晴。白天氣溫北部與東半部約22至24度，中南部可達25至28度，屬近期最溫暖的一天，對考生外出移動影響有限。

氣象署預報員劉沛滕說明，目前東北風逐漸增強，但水氣尚未明顯增加，因此明日降雨範圍有限。然而，這段穩定天氣即將結束，下周一（19日）東北季風增強，迎風面水氣上升，基隆北海岸與大台北山區降雨機率提高，桃園以北與東半部也可能出現短暫降雨，氣溫同步開始下滑。

下周二（20日）起，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，台灣將進入明顯轉冷階段。氣象署指出，這波冷空氣水氣偏多，北台灣將出現濕冷天氣，並伴隨降雨與強風，體感溫度偏低。20日基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部大雨機率，之後迎風面仍維持易雨型態。

氣象專家林得恩分析，這次冷空氣影響時間較長，初步評估將持續至24日清晨，其中21至22日為最寒冷時段部分地區有機會出現寒流等級強度。北部、東北部及東部屬濕冷型態，中南部則為乾冷環境，迎風面桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，其他地區以多雲到晴為主。

溫度方面，氣象署預估20日起北部白天高溫將跌破20度，夜間降溫更為明顯。21至22日清晨，北部低溫約12度，局部地區可能降至10或11度，中部約13度，南部與花東約14至16度；西半部在輻射冷卻影響下，近山區低溫不排除出現10度以下。

天氣風險公司提醒，冷空氣最強期間，北部與東北部白天高溫可能不到15度，西半部白天亦在20度以下，高山地區因水氣與低溫配合，海拔2500公尺以上有機會出現冰霰或局部降雪。

台灣颱風論壇也指出，目前暖和天氣即將告一段落，周二起強冷空氣南下後，北台灣易有降雨與強風，全天濕冷，體感溫度更低，民眾應提前準備禦寒衣物與防雨措施。

整體來看，學測第二天仍有短暫舒適天氣，但從19日起轉變明顯，下周冷空氣強度高、影響時間長，低溫與降雨將同步出現，提醒民眾做好保暖準備。

01/15 全台詐欺最新數據

