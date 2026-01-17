　
國際

稀土卡關！中國對日出口審查加嚴　要求交代是否轉銷美國

▲稀土 。（圖／路透社）

▲中國開始對出口到日本的稀土加嚴審查，要求交代最終用途與是否轉銷美國。（圖／路透社）

記者董美琪／綜合報導

中國對出口日本的稀土採取更嚴格審查機制，相關細節今正式浮出檯面。據共同社引述多名貿易人士透露，中國主管機關已要求出口業者補交更完整的申報資料，內容需說明稀土最終用途、製成產品的種類，以及該產品是否會再轉銷至美國等第三國市場。

報導指出，這項做法被解讀為中國本月6日宣布強化對日軍民兩用物項出口管制的延伸措施。由於稀土屬於高科技產業不可或缺的關鍵原料，一旦審查程序拉長，恐造成日本進口時程延誤，進而影響下游工業製造與供應鏈進度。

稀土卡關衝擊供應鏈
消息人士進一步說明，中方新增要求的文件包含三大重點：稀土最終將應用於何種產品；最終購買企業與中間商的詳細資料；以及在日本生產的相關製品是否會再次出口至美國等其他國家。

新增申報責任轉嫁日企
雖然申報資料需由中國出口商提交給主管機關，但實際上多數資訊必須由日本進口企業提供，因此額外文件勢必加重日方業者的行政負擔。

兩用物項管制清單擴大
中國商務部6日發布公告指出，為維護國家安全與利益，將加強對日本的軍民兩用物項出口管理，並禁止任何國家或地區轉移相關兩用物項至日本。根據中國2026年度「兩用物項與技術進出口授權管理目錄」，列管項目高達上千項，涵蓋稀土、化學品、無人機、電信設備、合金材料及核能相關技術等多個領域。

01/15 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

高市早苗抗議中國稀土出口管制 陸商務部：根源在錯誤言行

高市早苗抗議中國稀土出口管制 陸商務部：根源在錯誤言行

中國對日本祭出「軍民兩用物項出口管制」，其中，影響最深的便是稀土。對此，日本首相高市早苗直言無法接受，並對中國提出強烈抗議。大陸商務部發言人何詠前今（15）日回應稱，「中方對日本採取有關措施，根源在於高市首相的錯誤言行，日方心知肚明。」

中國禁稀土出口日本　高市早苗抗議：難接受

中國禁稀土出口日本　高市早苗抗議：難接受

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

中國禁出口軍民兩用物　日外務省要求撤回

中國禁出口軍民兩用物　日外務省要求撤回

中國將收緊「7稀土產品」對日出口審查

中國將收緊「7稀土產品」對日出口審查

稀土

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

