稀土卡關！中國對日出口審查加嚴　要求交代是否轉銷美國

▲中國開始對出口到日本的稀土加嚴審查，要求交代最終用途與是否轉銷美國。（圖／路透社）



記者董美琪／綜合報導

中國對出口日本的稀土採取更嚴格審查機制，相關細節今正式浮出檯面。據共同社引述多名貿易人士透露，中國主管機關已要求出口業者補交更完整的申報資料，內容需說明稀土最終用途、製成產品的種類，以及該產品是否會再轉銷至美國等第三國市場。

報導指出，這項做法被解讀為中國本月6日宣布強化對日軍民兩用物項出口管制的延伸措施。由於稀土屬於高科技產業不可或缺的關鍵原料，一旦審查程序拉長，恐造成日本進口時程延誤，進而影響下游工業製造與供應鏈進度。

稀土卡關衝擊供應鏈

消息人士進一步說明，中方新增要求的文件包含三大重點：稀土最終將應用於何種產品；最終購買企業與中間商的詳細資料；以及在日本生產的相關製品是否會再次出口至美國等其他國家。

新增申報責任轉嫁日企

雖然申報資料需由中國出口商提交給主管機關，但實際上多數資訊必須由日本進口企業提供，因此額外文件勢必加重日方業者的行政負擔。

兩用物項管制清單擴大

中國商務部6日發布公告指出，為維護國家安全與利益，將加強對日本的軍民兩用物項出口管理，並禁止任何國家或地區轉移相關兩用物項至日本。根據中國2026年度「兩用物項與技術進出口授權管理目錄」，列管項目高達上千項，涵蓋稀土、化學品、無人機、電信設備、合金材料及核能相關技術等多個領域。