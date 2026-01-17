推廣親子藝文活動　馬祖新村馬幼藝所《魔法包子鋪》登場　

▲馬祖新村馬幼藝所《魔法包子鋪》登場。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

包子不只好吃，還能變魔術！為推動眷村文史保存並深化藝文教育向下扎根，桃園市政府文化局持續推動「馬幼有藝思」藝術沃土計畫，邀請藝術團隊進駐馬祖新村眷村文創園區「馬幼藝所」，推廣兒童及親子之藝文活動，歡迎親子家庭共襄盛舉。

今年度首期由屢獲國內外魔術獎項的魔術師張煜晟率領劇團進駐，推出以眷村記憶為主題的《魔法包子鋪》系列活動，透過魔術結合戲劇與泡泡秀，重新詮釋眷村生活中關於家與記憶的故事。系列活動自即日起至3月29日舉辦，規劃戲劇魔術演出、親子魔術工作坊及主題展覽，邀請市民與親子家庭一同走進眷村，體驗從老照片中「變」出來的奇幻回憶。

《魔法包子鋪》以包子與老照片為故事核心，透過視覺魔術與戲劇敘事，引領觀眾進入充滿想像力的眷村世界。劇情描述一位返鄉奶奶因一張泛黃老照片，喚起記憶中對眷村包子鋪的思念，眷村孩子們決定運用魔術、手作與創意，為她重現家的味道。

全劇演出約60分鐘，風格溫暖幽默、互動性高，適合親子共同欣賞。除魔術表演外，《小小魔術師工作坊》同樣備受期待。課程以眷村故事為引導，結合基礎魔術教學與創意手作，讓孩子親手製作「包子魔法盒」、「老照片魔術卡」，在玩中學、在魔術體驗中認識眷村文化，打造難忘的親子共學時光。

同步推出的《魔幻記憶：眷村中的驚奇瞬間》主題展，巧妙結合魔術道具、舞台佈景與眷村生活場景，營造「在眷村遇見魔術」的觀展體驗，並設置魔術互動體驗區及小魔術師變裝體驗區，讓觀眾近距離感受魔術背後的巧思與驚喜。