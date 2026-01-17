吃太多蛋害膽固醇超標？醫師曝最新研究：一天2顆屬安全範圍

▲許多人擔心雞蛋的蛋黃會讓膽固醇升高、血管阻塞，但研究表明顯示，飲食中所攝取的膽固醇不會導致血管阻塞。（示意圖／取自librestock網站）



記者柯振中／綜合報導

不少民眾在早餐面對荷包蛋時總是猶豫不決，擔心蛋黃會讓膽固醇升高、血管阻塞。復健科醫師王思恒指出，蛋黃長期被誤認為是心血管健康的「頭號戰犯」，但近年大型研究已顯示，飲食中攝取的膽固醇，並不會直接導致血管阻塞，相關擔憂多半來自過時觀念。

一週吃12顆蛋 膽固醇與血糖都沒變差

[廣告]請繼續往下閱讀...

王思恒引述名為「DIABEGG」的研究指出，研究團隊針對糖尿病患者進行一年追蹤，將受試者分為每週吃超過12顆蛋的高蛋攝取組，以及每週不到2顆蛋的低蛋攝取組。結果發現，兩組在壞膽固醇（LDL）、血糖控制及血管發炎指數等重要指標上，皆未出現顯著差異。

▲許多人擔心雞蛋的蛋黃會讓膽固醇升高、血管阻塞，但研究表明顯示，飲食中所攝取的膽固醇不會導致血管阻塞。（示意圖／免費圖庫Pexels）



研究結果顛覆過往「蛋黃會堵血管」的刻板印象，也證實雞蛋中的膽固醇，並非心血管疾病的直接兇手。王思恒表示，即使是糖尿病患者，在整體飲食均衡的前提下，每天攝取1至2顆雞蛋仍屬安全範圍。

吃法才是關鍵 烹調與搭配影響更大

王思恒也提醒，雞蛋是否影響健康，重點不在於「吃不吃」，而在於「怎麼吃」。他建議以水煮蛋、蒸蛋或茶葉蛋等低油脂烹調方式為主，避免油煎、油炸或搭配高油、高鹽料理，以免增加身體負擔。

此外，若以雞蛋取代麵包、燒餅等精緻澱粉作為早餐主食，反而有助於穩定血糖、提升飽足感。與其過度仇視蛋黃，醫師強調，更重要的是控制糖分攝取、維持規律運動，才是保護血管與代謝健康的關鍵。