不到中午就又累又餓？　營養師分享3種「高蛋白早餐」組合

不少人早上隨便吃個麵包、飯糰就趕著上班，卻常不到中午就感到疲倦又飢餓。對此，營養師楊斯涵指出，比起純澱粉早餐，增加蛋白質攝取更能有效減少亂吃、避免餐後嗜睡，而她也分享適合不同族群的3種早餐組合，讓民眾輕鬆吃對第一餐。

楊斯涵在臉書粉專發文分享，一日之計在於晨，比起純澱粉早餐，提高蛋白質比例，對身體有以下4大好處：

1、增加飽足感，減少亂吃：蛋白質能抑制「飢餓素」（Ghrelin），並促進飽足荷爾蒙分泌，比起純澱粉早餐（如麵包、飯糰），高蛋白早餐能讓你撐到午餐也不容易餓。

2、穩定血糖：蛋白質消化的速度較慢，能減緩醣類吸收，避免血糖劇烈波動帶來的「餐後嗜睡」或疲勞感。

3、促進肌肉合成與修復：經過一整夜的空腹，身體需要胺基酸來修復組織，而早餐補充蛋白質對維持肌肉量、提升基礎代謝非常有幫助。

4、提高專注力：穩定的血糖代表大腦能獲得持續的能量供應，有助於早上的工作或學習效率。

楊斯涵進一步推薦3種早餐組合，供民眾參考：

1、西式：適合居家準備，如無糖希臘優格碗、經典歐姆蛋、酪梨雞蛋吐司。

2、中式傳統：無糖豆漿搭配蛋餅加肉（宜選擇里肌肉）；鹹豆漿少放油條，改加一顆水煮蛋；饅頭夾蛋加雞胸肉。

3、超商：無糖豆漿或低脂鮮乳搭配兩顆茶葉蛋；雞胸肉沙拉加舒肥雞胸肉加一小份水果；希臘式優格搭配一根香蕉加一包堅果。

楊斯涵也提醒，應該優先選擇原型食物，如雞蛋、雞胸肉、魚類、豆漿、豆腐、希臘優格、鮮乳；蛋白質需要少量的碳水化合物，如全麥麵包、地瓜、燕麥帶動吸收，效果會更好，不要完全排斥澱粉；每餐理想的蛋白質攝取量建議在20至30克之間，約等於3至4顆雞蛋，或一份大雞胸肉的量。

