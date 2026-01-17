林宸佑涉當白手套被收押「已移送看守所」！仍有1人未到案

▲林宸佑涉當白手套被收押，仍有1人未到案。（圖／翻攝林宸佑臉書）



記者柯振中／綜合報導

中天記者林宸佑等6人涉嫌違反國家安全法等罪名，經橋頭地檢署聲請羈押並獲法院裁准，6人今天晚間移送高雄看守所。檢方指出，專案搜索共10人，其中6人遭羈押、3人請回，另有1人尚未到案。

林宸佑案6人羈押 1人尚未到案

根據《中央社》報導，橋頭地檢署昨天針對1名電視台記者及9名現、退役軍人執行搜索，訊後認定林宸佑與洪姓士官等5名現、退役軍人，涉嫌違反國家安全法等罪嫌重大，向橋頭地方法院聲請羈押禁見，法院裁定6人羈押。

▲林宸佑涉當白手套被收押，仍有1人未到案。（圖／翻攝林宸佑臉書）



檢方表示，林宸佑等6人17日晚間8時46分許，已由橋頭地檢署移送至高雄市燕巢區的高雄看守所。其餘4名被搜索對象中，因證據不足有3人請回，另有1人尚未到案，據了解該人疑因提供帳戶涉案。

林宸佑疑擔任白手套 中天對案件不知情

檢方進一步說明，本案起因於偵辦海軍陸戰隊陳姓中士持五星旗拍攝投共影片案件，經溯源追查後，發現林宸佑疑涉擔任「在地協力者」或「白手套」，並以數千元至數萬元不等金額，向現役軍人換取軍事相關資料，再轉交中國人士。

對此，中天電視回應指出，對案件內容並不清楚，暫無法評論，並強調希望司法公正審理、勿枉勿縱，呼籲外界勿散播中天遭搜索等不實訊息。