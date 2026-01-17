發票中200萬！她載具「少1設定」不知中獎...結果錢飛了：我是苦主

▲發票已經無法兌獎了。（圖／「@sullessda」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

2025年（民國114年）7、8月期統一發票領獎期限只到1月5日，隨著期限將至，財政部當時特別提醒民眾查看自己的發票，務必記得領獎。不過，今日就有一名網友發文表示，她就是那個幸運中獎200萬元，但超過期限、無法領錢的苦主。貼文曝光後，吸引超過100萬次瀏覽。

幸運中200萬！但已超過領獎期限

該網友在Threads上發文貼出截圖，從圖片可見，她的發票號碼為「QD51509866」，同時顯示中了特獎200萬元。然而，這是去年7月的發票，現在「已超過領獎期限，無法領獎」。原PO看到後，直呼她就是Apple沒有歸戶的苦主，200萬元就這樣飛了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這個比沒中還要難受」、「我會臥病在床一個月，沒辦法出門」、「看到這篇很緊張馬上去看，好消息：發現自己早就歸戶；壞消息：根本沒中獎」、「是你的跑都跑不掉，搞不好下次它又回來了」、「這號碼是真的，幫QQ」。

事實上，財政部月初曾特別提醒，2025年（民國114年）7、8月期統一發票領獎期限只到1月5日，並列出尚未兌領發票明細，其中，「台北市信義區App Store訂閱費220元」的200萬特獎中獎發票，就是該名網友的。

女網友和200萬擦身而過：有歸戶才不會錯過

原PO後來也在文章底下表示，「Apple是國外電商不會通知，要自己兌獎，有歸戶才不會錯過」。

先前曾有網友分享操作步驟，首先要下載財政部的「統一發票對獎」APP（也可透過網頁版操作），接著，輸入自己的載具→載具歸戶→新增載具→選取「跨境電商電子郵件」，輸入Apple帳號的電子郵件，到信箱收取「一次性密碼」並輸入於選項中，送出就成功了。

