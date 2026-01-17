　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

30年老牌大轉型　特力屋董事長何湯雄：不變就是死路一條

▲▼特力集團董事長何湯雄。（圖／記者湯興漢攝）

▲特力屋不再只開大賣場賣商品，未來要把修繕與安裝服務直接送進社區和家裡。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

從居家DIY賣場起家，走過30年的特力屋，正站在關鍵轉折點，面對人口結構翻轉、修繕需求質變與實體零售衰退壓力，特力屋不再只賣商品，而是要把服務送進社區與家戶，董事長何湯雄直言，「實體通路不變、就是死路一條」。

成立滿30年的特力屋，是許多家庭居家DIY、修繕會想到的代名詞，近期踏入資本市場登錄興櫃，預計今年就會完成上市。特力集團總裁暨特力屋董事長何湯雄表示，集團第一次把子公司拆出來公開發行，「是30年磨一劍的里程碑，更是體質與角色的轉型升級」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

30年過去，台灣人口結構改變，居家修繕市場出現3大新趨勢。第一，第三方修繕需求增加，因包租代管和老屋改建風潮興起；第二，小宅風興起，帶動平均家戶人口數減少，但家戶數增加；第三，隨著台灣進入老齡化社會，年長者居住需求受重視，「適老宅」改裝需求上升。

老招牌特力屋，勢必改變傳統做法，跟上新趨勢。「修繕需求不是短期循環，而是長期剛性需求。」何湯雄認為，支撐特力屋一路走來的，正是那句內部信念「家的大小事，一輩子都是特力屋的事。」

從賣場到社區管家 何湯雄：關鍵轉型打進家戶

「來客數確實一直在掉，實體店不改變，未來就是死路一條。」何湯雄直言，未來特力屋的轉型核心不是開更多大店，而是把服務推進到社區與家戶中。

何湯雄親自督軍特力屋4層轉型藍圖，第一層，從過去圍繞都會區的大型賣場，轉向深入社區與縣市鄉鎮的小型社區店，讓據點更貼近居家生活圈。第二層，是推出「社區管家」服務模式，將原本在賣場內服務的專業人力，以到府服務連結與客戶的最後一哩路。

第三層，是改善商品結構、強化自有品牌，以體驗取代銷售；第四層是整合電商與門市，打造線上線下一體的居家裝修平台。

這樣的轉型步驟，已反映在特力屋的展店策略與人力布局上；目前特力屋全台已有28家大型店、37家社區店，何湯雄宣布，今年底前的目標是再開25家社區店，去年底更招募約200名「社區管家2.0」人力，他說，「大店以後要做展示的功能，必須脫離實體店的紅海戰場，真正的主力是要延伸到客戶家裡。」

此外，特力屋也首度跨界與全家便利商店合作，把免治馬桶、電子鎖、淨水器等商品與安裝服務搬進全家FamiPort與行動購平台，讓4400多家超商成為接單入口。

「特力屋30歲以下客群在流失，超商就是他們的生活場景。」何湯雄形容，這是用流量換服務、用通路換轉換率的布局。

貿易當最大後盾 何湯雄：全球亂流中替零售撐腰

在零售端積極轉型的同時，何湯雄也清楚，為特力屋撐起空間的是背後的全球貿易引擎。

他坦言，2025年上半年，美國總統川普啟動對等關稅，讓所有生意都瞬間停擺，好在特力集團挺住風浪、改變戰略，這波震盪也淘汰許多中小型業者，「未來貿易生意就是大者恆大」。

業界人士形容，特力過去賺的是「幫全球大賣場買貨」的錢，簡言之，就是替美國大型零售商，在亞洲找工廠、談價格、管品質、管交期，是一門傳統貿易生意，優點是風險低、規模大、現金穩，缺點是毛利不豐。近幾年特力跨入採購代理，串起客戶和工廠之間的各項流程，收取服務費、可直接貢獻利潤，商業模式更具效益，成為今年新動能。

此外，過去特力銷美產品有9成來自中國，但因為川普祭出高關稅，打亂過去的模式，特力近年加速東南亞布局，獲得在地供應鏈優勢，加上特力去年投資入股美國在地品牌客戶Hampton Products約66%股權，進行垂直整合，許多當地業者看好特力掌握的供應鏈優勢與合作空間，主動上門來洽談，特力也會加速併購，並逐步從傳統貿易商，轉為全方位服務商。

何湯雄指出，過去銷美產品9成來自中國，如今東南亞已超過兩成，目標2026年拉高至3成，特力已在泰國、印度設立據點，越南表現尤其亮眼，成為替代中國的重要支點。（中央社記者江明晏台北17日電）從居家DIY賣場起家，走過30年的特力屋，正站在關鍵轉折點，面對人口結構翻轉、修繕需求質變與實體零售衰退壓力，特力屋不再只賣商品，而是要把服務送進社區與家戶，董事長何湯雄直言，「實體通路不變、就是死路一條」。

成立滿30年的特力屋，是許多家庭居家DIY、修繕會想到的代名詞，近期踏入資本市場登錄興櫃，預計今年就會完成上市。特力集團總裁暨特力屋董事長何湯雄表示，集團第一次把子公司拆出來公開發行，「是30年磨一劍的里程碑，更是體質與角色的轉型升級」。

30年過去，台灣人口結構改變，居家修繕市場出現3大新趨勢。第一，第三方修繕需求增加，因包租代管和老屋改建風潮興起；第二，小宅風興起，帶動平均家戶人口數減少，但家戶數增加；第三，隨著台灣進入老齡化社會，年長者居住需求受重視，「適老宅」改裝需求上升。

老招牌特力屋，勢必改變傳統做法，跟上新趨勢。「修繕需求不是短期循環，而是長期剛性需求。」何湯雄認為，支撐特力屋一路走來的，正是那句內部信念「家的大小事，一輩子都是特力屋的事。」

從賣場到社區管家 何湯雄：關鍵轉型打進家戶

「來客數確實一直在掉，實體店不改變，未來就是死路一條。」何湯雄直言，未來特力屋的轉型核心不是開更多大店，而是把服務推進到社區與家戶中。

何湯雄親自督軍特力屋4層轉型藍圖，第一層，從過去圍繞都會區的大型賣場，轉向深入社區與縣市鄉鎮的小型社區店，讓據點更貼近居家生活圈。第二層，是推出「社區管家」服務模式，將原本在賣場內服務的專業人力，以到府服務連結與客戶的最後一哩路。

第三層，是改善商品結構、強化自有品牌，以體驗取代銷售；第四層是整合電商與門市，打造線上線下一體的居家裝修平台。

這樣的轉型步驟，已反映在特力屋的展店策略與人力布局上；目前特力屋全台已有28家大型店、37家社區店，何湯雄宣布，今年底前的目標是再開25家社區店，去年底更招募約200名「社區管家2.0」人力，他說，「大店以後要做展示的功能，必須脫離實體店的紅海戰場，真正的主力是要延伸到客戶家裡。」

此外，特力屋也首度跨界與全家便利商店合作，把免治馬桶、電子鎖、淨水器等商品與安裝服務搬進全家FamiPort與行動購平台，讓4400多家超商成為接單入口。

「特力屋30歲以下客群在流失，超商就是他們的生活場景。」何湯雄形容，這是用流量換服務、用通路換轉換率的布局。

貿易當最大後盾 何湯雄：全球亂流中替零售撐腰

在零售端積極轉型的同時，何湯雄也清楚，為特力屋撐起空間的是背後的全球貿易引擎。

他坦言，2025年上半年，美國總統川普啟動對等關稅，讓所有生意都瞬間停擺，好在特力集團挺住風浪、改變戰略，這波震盪也淘汰許多中小型業者，「未來貿易生意就是大者恆大」。

業界人士形容，特力過去賺的是「幫全球大賣場買貨」的錢，簡言之，就是替美國大型零售商，在亞洲找工廠、談價格、管品質、管交期，是一門傳統貿易生意，優點是風險低、規模大、現金穩，缺點是毛利不豐。近幾年特力跨入採購代理，串起客戶和工廠之間的各項流程，收取服務費、可直接貢獻利潤，商業模式更具效益，成為今年新動能。

此外，過去特力銷美產品有9成來自中國，但因為川普祭出高關稅，打亂過去的模式，特力近年加速東南亞布局，獲得在地供應鏈優勢，加上特力去年投資入股美國在地品牌客戶Hampton Products約66%股權，進行垂直整合，許多當地業者看好特力掌握的供應鏈優勢與合作空間，主動上門來洽談，特力也會加速併購，並逐步從傳統貿易商，轉為全方位服務商。

何湯雄指出，過去銷美產品9成來自中國，如今東南亞已超過兩成，目標2026年拉高至3成，特力已在泰國、印度設立據點，越南表現尤其亮眼，成為替代中國的重要支點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 2 7756 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／01:01規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級
林宸佑「已移送看守所」！　仍有1人未到案
新北晚間奪命車禍！　媽媽慘死
沐浴乳「加水搖一搖」恐越洗越髒！無毒教母：是大忌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／01:01宜蘭近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／凌晨01：01地牛翻身！台北有感

30年老牌大轉型　特力屋董事長何湯雄：不變就是死路一條

最暖只剩一天！強冷氣團報到「最冷時間點曝光」　低溫下探10度

吃太多蛋害膽固醇超標？醫師曝最新研究：一天2顆屬安全範圍

毛巾「常見1情況」細菌恐暴增500%　醫：用2到3次就該換洗

蘇花「最美路段」廢線走入歷史　3景點成絕響

歲末年初焦慮感升溫　開元馬光中醫落腳台南北區陪民眾整理身心節奏

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

一堆人沒點過！他喊鹽酥雞攤「炸高麗菜」被低估：好吃到發瘋

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

醫院大廳2萬鈔票撒地沒人撿！台中警尋獲失主　他才知錢不見了

快訊／01:01宜蘭近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／凌晨01：01地牛翻身！台北有感

30年老牌大轉型　特力屋董事長何湯雄：不變就是死路一條

最暖只剩一天！強冷氣團報到「最冷時間點曝光」　低溫下探10度

吃太多蛋害膽固醇超標？醫師曝最新研究：一天2顆屬安全範圍

毛巾「常見1情況」細菌恐暴增500%　醫：用2到3次就該換洗

蘇花「最美路段」廢線走入歷史　3景點成絕響

歲末年初焦慮感升溫　開元馬光中醫落腳台南北區陪民眾整理身心節奏

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

一堆人沒點過！他喊鹽酥雞攤「炸高麗菜」被低估：好吃到發瘋

KIA手排旅行車「K4 Sportswagon登場」！長車尾設定線條更流暢

中國用電量飆到全球第一！規模竟是美國2倍　AI電力戰開打

西門町滷味送桃園　外送員到門口不按鈴！拍照交差「自己吃」

快訊／川普宣布對歐洲多國「課10%關稅」　直到買下格陵蘭

燒錢太兇撐不住　ChatGPT要放廣告了！免費用戶先看到

快訊／01:01宜蘭近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／凌晨01：01地牛翻身！台北有感

馬斯克不忍了！開告OpenAI、微軟　天價求償4.2兆元

台南變態男潛入大學女廁偷拍！剛被判刑「又拍一次」下場慘

罰球線內一大步升空！　「中信飛人」張俊生上演本季UBA最強灌籃

【是這樣沒錯但不是這樣】倒車請路人「看一下什麼時候會撞到」　結果悲劇了

生活熱門新聞

凌晨01：01地牛翻身！台北有感

快訊／01:01宜蘭近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

強冷氣團報到「最冷時間點曝」下探10度

發票中200萬！她載具「少1重要設定」錢飛了

特力屋董事長：不變就是死路一條

G級饒舌歌手「轉戰AV」吐心聲：感到壓迫違和　達人看出端倪

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

蛋撻亂象已爆反感！肯德基小編FB回覆全看傻

一堆人沒點過！鹽酥雞攤「炸高麗菜」他讚爆

蘇花「最美路段」廢線走入歷史　3景點成絕響

平安符亂丟恐業力反噬　他曝3處理方法

吃太多蛋害膽固醇超標？醫師破解迷思

女兒都考倒數第一！「媽媽1段話」教養最高境界

更多熱門

相關新聞

特力屋主打「局部換新」讓居家升級

特力屋主打「局部換新」讓居家升級

農曆年進入倒數，許多家庭想替家裡換點新氣象，卻卡在時間不夠、不想大施工，甚至擔心一動工就拖過年。其實年前換新不一定要全面裝修，只要把錢花在「最有感、最快完成」的項目，就能讓居家狀態在短時間內明顯升級。

凱撒衛浴推新款「電漿滅菌龍頭」

凱撒衛浴推新款「電漿滅菌龍頭」

冷氣團到！石墨烯暖風機成新寵

冷氣團到！石墨烯暖風機成新寵

普發萬元特力屋加碼「再送1萬」

普發萬元特力屋加碼「再送1萬」

HOLA雙11丹麥設計壺1111元買得到

HOLA雙11丹麥設計壺1111元買得到

關鍵字：

特力屋何湯雄

讀者迴響

熱門新聞

凌晨01：01地牛翻身！台北有感

快訊／01:01宜蘭近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

「GG爛掉了！」男約砲癢炸沖熱水　內褲黏肉撕不開

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

中天主播淪洩密橋樑！花錢找9軍人買國防機密

林宸佑被收押已移送看守所！1人仍未到案

從五星旗投共片開始　一路追查到林宸佑

林志玲與年輕男子現身日本看展　男方身分曝光

YTR莎白回美「兒連3遭外貌攻擊」！路人竟笑：好醜

5萬坪僅8保全！色狼機房性侵少女賣場判賠

川普宣布對歐洲多國「課10%關稅」

三峽晚間死亡車禍！母載女碰撞大貨車不治

李多慧台中搭車被認出！下車「1舉動」被讚爆

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面