生活

一堆人沒點過！他喊鹽酥雞攤「炸高麗菜」被低估：好吃到發瘋

▲▼鹽酥雞、鹹酥雞、炸物、薯條。（圖／記者洪巧藍攝）

▲鹽酥雞。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

鹽酥雞攤食材超多，每個人愛吃的都不一樣。有網友發起討論，覺得鹽酥雞攤最被低估的品項是什麼？並分享他最近第一次點「炸高麗菜」，一口下去超驚豔，「原地嚇爛，好吃到發瘋。」。貼文引來一票網友，紛紛留言各自心中最被忽略的鹽酥雞神級配角，像是炸皮蛋、炸雞蛋豆腐、炸蛋餅皮等等都被點名。

該名網友在Threads發文詢問「說一個鹽酥雞店最被低估的品項」，並率先點名炸高麗菜，表示以前從沒想過高麗菜可以用炸的，實際吃過才發現外酥內嫩，甜味整個被逼出來。貼文立刻釣出不少同好，有人說炸高麗菜一定要搭配脫油機，不然油度會直接爆表，但只要處理得好，撒點胡椒粉或梅粉就是人間美味。

一票人愛「炸蔬菜」

從整串留言來看，可以大概分成這樣的層級，第一名壓倒性勝出的正是「炸高麗菜」，不少人附和「我有位朋友每次去鹹酥雞店一定要點炸高麗菜，跟著他吃一次，超好吃」、「好油，但又好好吃。」

人氣第二高的則有炸花椰菜（白／綠）、炸茄子、炸玉米筍，有被反覆提到「我也愛」、「我遇過很好吃的店。」再來的小眾神物有炸苦瓜、炸牛蒡、炸雞蛋豆腐、炸蘿蔔糕、炸金針菇、炸雞爪、雞胗、炸皮蛋、炸湯圓、炸 Oreo，這類比較偏「夢幻逸品／看店家／很少見」，每樣都有擁護者，但點名次數較分散。

508 2 7756 損失金額(元)

鹽酥雞高麗菜炸物鹹酥雞

