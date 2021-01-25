好消息曝！5000人隔離　前台大醫說疫情關鍵點：有1個樂觀理由

記者陳俊宏／綜合報導

部立桃園醫院新冠肺炎群聚感染擴大，累計15人染疫，約5000人需要居家隔離。對此，台大前醫師林氏璧今天（25日）表示，到現在社區還沒有出現案例的話，「這是好消息，希望能繼續維持下去。」對於疫情升溫，指揮中心將在今下午2時，再度召開記者會說明匡列進度。

▼指揮官陳時中24日二度召開記者會。（圖／指揮中心提供）

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林氏璧今在「日本自助旅遊中毒者」臉書說，他認為下來關鍵的觀察點是，社區會不會出現追不到感染源的確診，如果有，就是台灣的疫情正式進入下一個階段。

林氏璧指出，「此刻，要我說一個還可以樂觀的理由的話，這一周桃園的醫療單位理論上應該會風聲鶴唳地檢測，但到現在社區還沒有出現案例的話，這是好消息，希望能繼續維持下去。大家口罩戴好戴滿，常備酒精乾洗手，一起努力！」

由於案889與案890的感染源尚未找到，陳時中24日在記者會上宣布，針對回溯1月6日至19日醫院感染事件的範圍，開始擴大匡列，包含出院病患及同住者、陪病者及同住者、案889就醫時相關接觸者，符合以下3種身分的民眾，即日起開始居家隔離，預估共有5000人。指揮中心也將在今下午2時，再度召開記者會說明匡列進度。

▼個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▼部桃群聚事件染疫人數已達15人。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼國軍化學兵近日對部桃進行消毒。（圖／記者林敬旻攝）

▼林氏璧發文。（圖／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）