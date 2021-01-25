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「不希望5000人造成社區感染」　侯友宜啟動6大措施嚴防新北

▲▼桃醫染疫擴大，侯友宜緊急召開應變會議。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

▲新北市長侯友宜宣布啟動六大措施。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

記者楊蕓／新北報導

部桃醫院內部感染擴大，指揮中心24日晚間宣布，本月6日至19日出院病患及同住者、陪病者及同住者、以及案889就醫時相關接觸者，即日起居家隔離，預估5千人，目前新北市接獲中央通知有30人，已經即刻啟動居家隔離關懷機制。新北市長侯友宜表示，為避免造成社區感染的疑慮，宣布啟動6大措施，全面備戰。

部桃全院被列為「紅區」，擴大居家隔離範圍約5千人。侯友宜稍早受訪時表示，現在是最嚴峻的時刻，更要積極協助部桃以及中央趕快把匡列的5000人加以防範，不希望5千個人造成社區感染，是當前最重要的事情。

侯友宜宣佈新北市啟動六大措施包括：第一，即日起新北54家醫院實施進一步門禁管制，除特殊狀況外，一律禁止探病，陪病限一人。特殊狀況包含加護病房或安寧病房等特殊單位，因病人病情說明之需要或是手術前說明等。

第二，新北市各級學校自辦寒假育樂營及課業輔導、每場地一律不得超過50人，同時各項活動加強防疫作為，強化消毒及管制措施；第三，運動中心、補習班、安親班 (課照中心)、幼兒園全面加強防疫措施，並落實生病不到校等三級防護、健康五原則。

第四，責成交通局，呼籲民眾自律，搭乘大眾運輸，非必要不要飲食；第五，國內正處疫情高峰期，請民眾務必提高警覺。各里要做好衛教，市民落實戴口罩、勤洗手、環境多清潔消毒，並隨身攜帶酒精。

第六，保持安全社交距離、避免出入人多擁擠的場所，提升各種個人防疫措施，飲食時也要特別注意，保持社交距離，減少交談，公筷母匙。

侯友宜強調，北北桃是共同生活圈，唯有齊心防疫，才能守護民眾健康，因此，新北市轄內採檢應變醫院準備專責病房，接收部立桃園醫院病患。防疫旅館已準備好隨時支援，100間防疫旅館供中央調度，也持續擴大量能提供給桃園轉移準備。在居家隔離集中檢疫所部分，目前已有200間以上，全數由中央統一調派。

侯友宜表示，春節前後是最嚴峻時刻，市府團隊也將因應疫情進行滾動式修正，新北市和中央上下一心，需要新北配合協助，ㄧ定會全力協助，共同防疫。

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