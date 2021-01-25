前台大醫列「1採陰不能安心」2理由：PCR最大問題從來不是偽陽性

▲部桃群聚感染累計15人關連圖。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／綜合報導

部桃院內群聚感染目前已累計15人，中央流行疫情指揮中心更將全院列為紅區，預計5000人曾到部桃住院者與同住者、陪病與陪病的同住者，以及確診案例相關匡列人都居家隔離，即刻起勿外出。現職部落客、前台大醫院感染科醫師林氏璧也提出2點理由，指現在一採陰不能安心，且為了抓無症狀患者，隔離第14天應該要採檢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲即刻起擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離措施。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

目前台灣主要新冠肺炎檢測採用PCR，林氏璧表示，PCR最大的問題從來不是偽陽性而是偽陰性，去年指揮中心曾說過偽陽性機率高達5%，但實務上不可能這麼高，因為PCR非常準，只要是陽性就是陽性，但因為敏感度只有7成，可能會漏掉剩餘3成，所以檢出陰性不能太高興。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布擴大回朔。（圖／指揮中心提供）

林氏璧也指出，檢驗結果為陰性有可能氏檢體沒採好，或是當下病毒量沒有很高，所以即使一採陰不能太高興，有鑑於近期部桃群聚感染案件確診個案，許多人是超過7天以上才發病確診，甚至有人三採陰性、第4次才陽性，因此潛伏期仍然必須要看到14天才能安心，且採檢不能取代隔離。

▲衛福部桃園醫院急診室外檢疫所。（圖／記者林敬旻攝）

部立桃園醫院確診15名本土個案，連原本列為綠區的病房都有確診者，因此指揮中心宣布擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離措施，1月6日至19日醫院感染事件相關範圍的出院病患及其同住者、陪病者及其同住者、案889就醫時的相關接觸者，即日起全數列入居家隔離至出院後14天，若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，並持續進行7天自主健康管理；另，未完成14天居家隔離者，將持續完成居家隔離後，再安排採檢。

▲衛生福利部桃園醫院清空院內，僅存少量醫護人員窗邊觀望。（圖／記者林敬旻攝）

陳時中說，希望雙管齊下讓所有人知道新的措施，相關通知書部分，送達、協尋或連絡不到的，希望警政單位協助，務必在最短時間都通知到，最困難是陪病者，醫院出院名單相對清楚，陪病者相對複雜，出院病患及其同住者在宣布訊息之後，即刻起請勿外出。