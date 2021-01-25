黃珊珊：北市若出現1例本土　可能暫緩、取消地方活動

▲黃珊珊出席柯文哲就職6週年系列記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

部桃醫院內部感染擴大，中央流行疫情指揮中心24日宣布，本月6日至19日出院病患及同住者、陪病者及同住者、以及案889就醫時相關接觸者，即日起居家隔離，預估5000人。台北市副市長黃珊珊表示，如果台北市出現1例本土案例，就會啟動第一階段加強防疫，可能暫緩、延期或取消地方活動。

針對北市還剩下多少間防疫旅館，能提供給中央調度居家隔離者？黃珊珊25日出席柯文哲就職6週年系列記者會時表示，北市防疫旅館數目前有100多家、7000多間房間，這兩天會是到達最高峰，差不多入住到6000人左右，之前有限制只能台北市民入住，但因為後來有增加幾間防疫旅館，加上很多台商選擇不回台灣，訂了房間後又退掉，所以北市只保留50間可控制房數，其他都自由遞補。

黃珊珊強調，如果中央有需要，北市本來就有50個保留名額，隨時可以調配，加上目前為止還有很多空缺，100間、200間都沒有問題。

關於會不會對春節歸國民眾加強防疫措施？黃珊珊說，目前都還在做院內感染的控制，現在仍維持中央秋冬專案，強制八大場所內佩戴口罩，而公有場館則實施實名制。

黃珊珊說，假如台北市出現1例本土案例，就會啟動「第一階段」加強防疫，很多地方活動會暫緩、延期，甚至取消，不過目前都還在等中央相關資訊；至於何時能夠啟動，他們可能隨時啟動，但台北市長柯文哲常常說要適當部署，而不是過於恐慌。

被問到會不會覺得，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中24日才宣布，要匡列5000人居家隔離是動作太慢？黃珊珊認為，相信他們的判斷，因為主要是最新的2名確診者「沒有一條線可連」，台北市長柯文哲早上也擔心說，若可以連到線，那就不用緊張，但就是因為沒連到線，所以中央才會這麼做。

「我相信沒有人是要慢的！」黃珊珊強調，中央一定是有一定疑慮、憂慮，才會做此處理，他們會盡全力調查，台灣從去年到現在控制的都不錯，「大家可以團結一致，不要互相指責！」

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