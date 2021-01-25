「不要弄得太恐慌！」　黃珊珊：桃園不是每個人都有問題





▲黃珊珊出席柯文哲就職6週年系列記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

面對部桃群聚擴大，有部分縣市政府日前拋出「避桃禁令」，而企業也陸續拋出桃園人在家視訊上班等方法。台北市副市長黃珊珊表示，「我覺得還是以科學證據做處理。」北北桃是一日生活圈，不可能阻礙大家乘坐交通工具，只要民眾做好個人防護，「不要弄得太恐慌，桃園不是每個人都有問題！」

日前有縣市政府拋出「避桃禁令」，隨後有部分民間企業也拋出，桃園人在家上班等作為，甚至連鴻海都宣布，居住在桃園市有跨地區上下班的員工，調整為在地廠區上班，同時各廠提高疫情等級，啟動網格化分流上班。

面對民間企業要桃園人在家視訊辦公等，黃珊珊25日出席柯文哲就職6週年系列記者會，她表示，「我覺得還是以科學證據來做處理！」若民間機構有自己的想法，北北桃是一日生活圈的地方，就算做了相關控制，也不可能阻礙大家乘坐捷運、台鐵、高鐵，「這事情我覺得重點是做好個人防護，不要弄得太恐慌，桃園不是每個人都有問題啊！」

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