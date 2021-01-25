新年接財氣　小心衣物悶臭味壞好運

消費中心／綜合報導

即將迎接農曆新年，是時候和去年的壞心情說bye bye。除了嘴上說說，手腳更要動起來！除了打理好住家裡，把衰運霉氣送出家門外，也別忘了修整一下整體形象，煥然一新的衣物與外貌，才能讓祈求來的好運財氣，安穩進駐生活中。

▲想為新的一年招來好運，清潔家中每個角落，也別忘了將衣物們也徹底洗淨。（圖／品牌提供）

趁著大掃除一定要好好洗去衣物上的霉味和悶臭味，若是穿著有異味的衣物出門，未來一年的人際、事業、財運甚至戀愛運，也會受到影響！剛洗完的衣物還是有「洗不乾淨」的味道，追根究底，除了有細菌滋生外，其實是跟人體產生的「皮脂、油脂」有關。

▲衣服沒洗正確，總是有股洗不掉的異味，自己聞著難受，近距離面對同事老闆也會沒有自信。（圖／翻攝自pakutaso.com）

人體的皮脂、油脂容易沾在衣物纖維深處，難以洗淨。這些皮脂、油脂一旦接觸空氣後就會像食物一樣「氧化」發臭，所以衣服才會有揮之不去的臭味。在細菌和氧化發臭的皮脂油脂雙方聯手下，難怪衣物怎麼洗都還是無法回到原本清新舒爽的狀態。

▲洗過的衣服為什麼還會臭？日本洗滌抗菌領導品牌ARIEL揭開2大原因。（圖／品牌提供，下同）

格外在乎第一印象的日本人，除了力求外表簡潔有型，衣物更是不能有令人皺眉的異味。在日本連續7年熱銷No.1的ARIEL洗衣精，以用過就回不去的抗臭力橫掃洗滌界，穩坐「日本主婦」最愛用寶座。ARIEL洗衣精近期全新升級的「抗氧化配方」，注入全新「抗菌+抗氧化」抗臭概念，抗氧化成分也可防止皮脂和油脂的氧化，避免臭味產生。搭配原先就有著優異表現的99.9%持續抗菌力，可以輕鬆終結衣物臭味，還給衣物潔淨清新，讓家人從新的一年開始，無論出門或待在家，都散發出乾淨清新的正向氣息。

▲日本ARIEL洗衣精近期全新升級在洗衣精中加入「抗氧化」成分。

穩坐洗衣類別銷售寶座的ARIEL除了「經典抗菌型」、「室內晾衣型」兩款人氣商品，此次不僅成分升級，更推出第3款「微香型」以滿足喜愛淡雅香氣的消費者。三款商品除了有洗衣精，同步也都有洗衣膠囊可以做選擇，不沾手也不用量，只要輕鬆一顆拋入洗衣機內就能終結惱人的悶臭味！新的一年就用ARIEL一起升級，穿上乾淨清新的衣著，讓人際好感度大飆升。

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▼ARIEL全系列產品添加抗氧化配方，也推出全新「微香型」，同時都有洗衣精/洗衣膠囊可以選擇。