電商女王邵庭也瘋「雙11」! 透露最想搶的竟然是日本洗衣精

▲自從ARIEL洗衣膠囊幫邵庭解決衣物上的惱人悶臭味後，她就一試成主顧到現在。（圖／翻攝自邵庭臉書粉絲團，以下同）。

消費中心／台北報導

近年躍升為人妻的的邵庭，專心在網路事業，幾乎天天直播，分享化妝、煮菜、家事上的訣竅，也經常分享讓家事事半功倍的生火好物。最近她收到了日本ARIEL洗衣精的體驗邀約，讓她開心灑花直言「我自己可是用ARIEL洗衣系列超爆久」「立馬跪求趕快合作」，原來她不只愛用，更早被圈成超級忠實粉。「A大」一直是邵庭的日常必buy品，她也透露打算趁接下來雙11促銷優惠搶囤貨。

談起與ARIEL結緣的過程，邵庭表示以前租屋因為靠山較潮溼的關係，不論有沒有太陽，每次洗完衣服即便晾乾，都仍有一股說不出的悶味，始終沒辦法有鬆鬆香香的乾爽感。原以為是潮濕造成的，結果上網查了一下，才知道罪魁禍首是沒有徹底洗淨的細菌，無奈大喊「誰會想到都已經洗乾淨的衣服上，竟然會有細菌還藏在衣服裡，而且造成臭味啦！」也發現原來很多人都有同樣困擾，最後邵廷靠著網路上一片好評，可以持續99.9%抗菌的ARIEL超濃縮抗菌洗衣精，才解決了衣物上棘手的悶臭味。





▲ARIEL的超強99.9%抗菌力與深層抗臭效果，讓邵庭大推「根本主婦福星！」。

洗衣洗衣不只要洗掉表面髒汙，更要洗去深藏在纖維裡的細菌，否則在台灣潮濕悶熱的環境下，衣物上其實會持續滋生細菌、才會飄出異味。ARIEL洗衣系列在日本已蟬聯6年熱銷No.1，在台灣也擁有超高人氣，用過回不去的抗菌抗臭潔淨力讓ARIEL成為網路熱銷新寵兒。邵庭更常用的是「一顆可以洗一整桶」、「不沾手有夠方便的洗衣膠囊」「懶人必備，只要一整顆丟下去就好了～完全不用剪開呦」，ARIEL抗菌洗衣膠囊能夠深入衣物纖維底層清除堆積的汙垢外，更有Germ Clear細菌阻斷科技，可以持續99.9%抗菌，從洗衣到穿上都持續深層抗菌，達到長時間抗臭，是洗衣非常需要的兩大效果。





▲ARIEL抗菌洗衣膠囊擁有Germ Clear細菌阻斷科技，可以持續99.9%抗菌，從洗衣到穿上都持續深層抗菌，達到長時間抗臭。

想要囤貨的最好時機來了！今年ARIEL在momo購物網祭出雙11限定，全年最低優惠價4折起，必搶組合為洗衣膠囊52顆x2袋裝共104顆，原價要1,149元，促銷價599元，換算一顆不到6元；超濃縮抗菌洗衣精4+8限定組910g x4 + 720g x8組合，原價2,228元，促銷價899元。

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最後促銷售價以平台上顯示價格為主。

#此資料由Intage提供，根據日本2013至2018年銷售額資料，通路包括量販賣場、一般超市、便利超商、線上購物平台等，Ariel濃縮洗衣精在日本濃縮洗衣精市場中市占率最高。

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