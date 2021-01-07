從育幼院萌芽的味道！台中「魔女露露的廚房」把南瓜當主題　精選食材打造異國料理

▲台中老字號品牌的「南瓜屋」近年在草悟道旁開起二店「魔女露露的廚房」，仍然受到許多學生、親子族群喜愛。（圖／記者周宸亘攝，下同）

生活中心／綜合報導

做為許多知名品牌、創意異國料理餐廳「起源地」的台中，台中人的口福自然不言而喻，熱門景點如美術館、草悟道周邊，更是兵家必爭之地，成功持續經營的店家，不僅代表通過台中人挑惕的味蕾，極少離開台中發展連鎖、僅此一家的模式，也讓外地遊客慕名而來！1997年營業至今，已屬老字號品牌的「南瓜屋」，幾乎是在地所有學生、親子族群時不時就想回訪的餐廳之一，2014年也在草悟道旁矗立起一棟紅磚屋建築，以溫馨、節慶感氣息打造二店「魔女露露的廚房」。

從餐廳門口緩緩步入紅磚屋內，放眼所見幾乎都被南瓜造型配件給填滿，店裡一貫的暖色調也烘得人心裡暖暖的，若正好碰到鄰桌上菜，新鮮沙拉的橄欖油香與義式料理撲鼻的醬香、炸物香，更把人的食慾從心底喚起。店經理劉政睦接受採訪時，也暖心直說，「以『南瓜』為主題，不只是因爲連結國外過萬聖節、感恩節等聯想，其實早期台灣人俗稱南瓜為『金瓜』，過去就有南瓜入菜的飲食習慣，像是臺菜經典金瓜米粉，就會在節慶時煮一大鍋與親友共食，這種分享圓滿的意象，加上南瓜屬藤蔓類植物也有枝蔓延續下去的象徵，我們就決定將『南瓜』做為這間店的開始。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「南瓜屋魔女露露的廚房」以大量南瓜飾品擺設，童趣又溫馨。

20多年前的台灣，義式料理普及性不高，然而從小在育幼院長大的劉政睦與老闆哥哥，對於小時候外籍牧師曾為他們烹調的紐奧良料理始終念念不忘，異國滋味留在腦海，就此種下開店契機。翻開菜單，不論是沙拉、熱前菜、排餐、義大利麵及甜點飲品，各種類品項繁多，或許是自小生活在群體中的經驗使然，店裡的菜單設計與服務，也總想滿足不同客人的口味與喜好，就連澆淋在沙拉上的油品，內場也會視客人希望的口感，調整出適合的風味與油感，劉政睦瞇著眼笑，「我們想讓客人來這裡，有回家的感覺。」

▲店經理劉政睦談及開店契機，透露與老闆哥哥想打造一個「家的感覺」。

既把客人當家人看待，端上餐桌的料理，除了想呈現美味與新鮮度，自然也要以用得安心的食材製作。「蔬果部分，我們是跟在地契作小農選購，避免拿到含農藥的產品。像是針對炸物用的沙拉油或是搭配沙拉前菜用的橄欖油，我們也用過不少油品，一直以來覺得好用也認同的就是『泰山』了。」他笑說「南瓜屋」開店至今也不過20多年，「泰山」卻已經有70年的經驗，該叫聲老前輩，「就經營品牌的經驗來說，我們還有很多要跟老牌子學習的，相對的在用油的選擇上，選擇泰山也讓我們能更安心的做出美味料理。」

曾待過內場的廚師學徒大概都了解選油的差異性，劉政睦以炸物說明，「食材入油鍋一定會起煙，但我們師傅過去在使用泰山大豆沙拉油的時候，第一時間就反應油煙很少，真的有差。持續用油一陣子發現『泰山』油質穩定度也比較高，這對我們也講求出餐品質的餐廳來說，真的很重要。」

▲▼泰山旗下油品種類多且品質穩定，是許多餐廳廚師稱許的關鍵。

但一般消費者畢竟不會進到內場，油品的好壞在層層調味覆蓋下，真的吃得出來？劉政睦擺擺手說不能這樣想，「現在的客人到處吃美食，特別在意入口口感。像淋在生菜上的橄欖油，我們就特別選擇泰山的主廚精選第一道冷壓橄欖油，它適合涼拌、沾食，帶出生菜前菜美味度的同時，也能大大提升停留在嘴裡的油香味、影響入喉的滑順度。」他想起過去客人的反應，不禁也笑著分享，「之前我們送上沙拉沒多久，就有客人拉著服務生問，這道料理加的是哪一牌橄欖油。」

▲澆淋上主廚精選第一道冷壓橄欖油的「挪威煙燻鮭魚時蔬沙拉」，以及先經泰山沙拉油逼出多餘油脂再烘烤、清爽不膩的「碳烤極品煙燻德國豬腳」，皆是店內備受客人好評的熱賣品項。

跨到新的一年，不少餐飲店總會特別忙著新菜單、新計畫，劉政睦卻直言「南瓜屋」雖然會隨季節、特殊節慶微調料理內容，但創新始終不是他們所追求的。「可能也受到疫情影響，現在我們更希望穩定，繼續把『南瓜屋魔女露露的廚房』打造成溫馨快樂的家。」時下做餐飲或許愈來愈不易，但熱情的餐飲人相信，堅持好的油品食材，總是會有客人懂。