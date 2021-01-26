台南市民施打流感疫苗　安心平安過好年！

▲為保護市民免於流感病毒侵襲，台南市特自購6400劑流感疫苗，於1月25日起優先提供給設籍於台南市之市民全年齡層接種。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每年元旦至農曆春節前後為台灣流感高峰期，隨著氣溫降低流感病毒較為活躍，加上國內新冠肺炎疫情嚴峻，民眾應留意呼吸道疾病威脅，為保護市民免於流感病毒侵襲，台南市特自購6400劑流感疫苗，於1月25日起優先提供給設籍於台南市之市民全年齡層接種。

衛生局指出，疾病管制署於1月30日起因新冠肺炎疫情民眾接種踴躍，台南市分配到2萬7760劑，可接種於18歲（含）以上使用美國專案進口Flublok四價流感疫苗，可提供民眾接種；為減少民眾奔波及縮短路程，提升疫苗接種之可近性，衛生局目前陸續接洽各里、各社區之公共場所(如：市場、活動中心、關懷中心等)增設流感疫苗接種站，詳情可洽37區衛生所，也提醒市民朋友為配合COVID-19新冠肺炎防疫措施，請接種時攜帶身分證、健保卡、全程配戴口罩、配合體溫量測及乾濕洗手等防疫措施。

黃偉哲市長提醒大家，流感潛伏期約1至4天，多數人感染流感後僅有發燒、咳嗽、喉嚨痛、全身痠痛、疲勞等症狀，就醫後約1週內可康復；民眾平時應落實勤洗手、有呼吸道症狀時應配戴口罩，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所；打噴嚏時用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持室內1.5公尺以上，室外1公尺以上之社交安全距離，以防範病毒傳播。

台南市流感疫苗接種地點以37區衛生所及各大醫院目前皆有疫苗，建議民眾前往接種前以電話洽詢及預約。關於流感疫苗相關資訊可至台南市衛生局「衛生安全—流感疫苗及肺鏈疫苗專區—流感疫苗相關資料」（https://health.tainan.gov.tw/）查詢。若有任何流感疫苗相關問題，可撥打衛生局專線06-2679751分機355洽詢。

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