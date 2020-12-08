購物社團雙11曬戰果！育兒神器＋主婦愛用被推爆　暖心網友：雙12還有機會

▲雙11過後沒多久，臉書社團出現不少「曬貨」PO文。（圖／擷取自臉書「momo網購好物交流」社團，下同）

消費中心／綜合報導

就快揮別讓全球烏雲籠罩的2020，倒數第2個月的11月份，正巧也是最強購物節「雙11」的日子，讓眾人紛紛把原本的玩樂基金全都拿來報復性消費，讓今年的雙11檔期爆出台灣史上第一的買氣！以台灣知名電商momo來看，雙11當天momo的銷售額就宣布破30億元，和去年同期21億元相比，年增高達42.8%，不論是塞爆的網路和訂單，都讓民眾與商家相當有感。舉辦多年的「揪團賺回饋」活動，雙11也祭出史上最高回饋3%momo幣好康，吸引較去年同期成長6倍的人數參與。

各大電商平台經後台數據統計發現，此次日用品的業績大幅成長，舉凡衛生紙、嬰幼兒尿布、洗衣精、電動牙刷、衛生棉…等品項，買家通常看準折扣一買就是一整年，許多限量組合更是一秒完銷，讓來不及搶便宜的網友直嘆可惜：「難道還要再等一年？」家有小屁屁要守護的爸媽，幾乎抱持著「只許成功不許失敗」的精神死守電腦前，誓死搶下不讓寶貝紅屁屁的尿布。市面上的尿布品牌眾多，不過據momo統計，雙11檔期買氣爆棚的還是日本製的幫寶適紙尿褲。

▲網友曬出一整面「幫寶適牆」，吸引眾多網友在底下報告戰績。

一、讓爸媽在家裡築起藍色高牆的幫寶適一級幫紙尿褲

雙11過後，臉書社團「momo網購好物交流」就有許多網友曬照分享戰果。有網友曬出一面「幫寶適牆」表示自己有算過，平常到藥局或知名會員制賣場買幫寶適，平均一片是8.3～8.5元，但趁著雙11在momo入手，有優惠又有回饋momo幣，一片折下來就只要近6.8元，一包包買下來超有感，直呼「不買對不起荷包」。底下網友也接力「曬單」表示，「好療癒喔」、「也太便宜…」、「這麼優惠的價格，一年份直接買好買滿」，還有媽媽搞笑自首已下單39箱，完全不敢拆開箱子擺出來，就怕被「休妻」。

▲不少網友比價後都發現，momo優惠比市面上的熱門賣場還便宜。

連番被網友燒到的爸媽，不禁哀嘆怎麼沒有趁雙11幫孩子囤好貨，但熟悉近年電商模式的網友提醒大家，就算自己的寶貝還在肚子裡，或是錯過雙11沒搶到，還是可以趁今年年底最後一檔雙12大折扣的機會，趕快搶購！12/10開始，一級幫黏貼型單箱只要1,212元，2箱拉拉褲平均單箱只要749元，買滿2,399元還會再獲得德國高級HAPE高級玩具或是小朋友界人氣王巧虎玩具。這次折扣也是限量提供，各位爸媽要搶要快，否則這次再錯過，真的得再等一年囉！

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二、佔據雙11期間霸榜最強人氣王，網友力推，抗臭有感的ARIEL抗菌洗衣膠囊

與尿布並列雙11熱銷日用耗品的洗衣精，在「momo網購好物交流」也激起不少網友討論。今年因防疫措施，讓民眾更加注重衣物清潔話題，同為日本主婦愛用好物的「ARIEL抗菌洗衣膠囊」，平日即是超熱銷產品，主打1顆3效洗整桶，不只洗淨更能持續99.9%抗菌，打擊悶臭，今年雙11再創銷量新高峰，屢日霸榜，深受網友喜愛。



▲從日本紅來台灣的「ARIEL抗菌洗衣膠囊」，在今年雙11也是銷量冠軍榜之一。

許多民眾偏愛使用超EZ的洗衣膠囊，不只用法超簡單，洗後的潔淨、抗臭的效果也是非常有感。有網友曬出照片直讚「這款洗衣球超方便，用完馬上愛上」，擄獲人心的關鍵就是，不論老公出差或帶著沉甸甸的被單去自助洗衣店，只要帶著小小幾顆ARIEL洗衣膠囊，完全不沾手，就能把衣物洗得潔淨馨香、日本科技的抗菌去漬科技看得到聞得到！ARIEL即將迎來全線升級，在雙12檔期也祭出超殺４折的最後優惠，讓喜愛ARIEL超高效洗滌效果的網友可以最後手刀囤一波！更推出全館滿1212再折100、買多折多等優惠，雙11沒搶到的就趁這波趕快揪團補貨啦！

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▲不少網友討論ARIEL自然風乾也沒有臭噗味，用過他牌之後還是回到這款的懷抱。

三、全球牙醫師第一推薦德國百靈Oral-B電動牙刷

雙11最熱賣的電動牙刷決推Oral-B，品牌表示定期使用Oral-B電動牙刷可清除最高達99.8%牙菌斑。注重外在形象及講究健康生活的網友，在社團內表示要趁雙11推出下殺優惠時出手購入，解決自己一直以來的爛牙問題，此文一出獲得網友不吝分享「比手動還乾淨」「輕鬆也能更乾淨」「用過的都很推」。Oral-B Genius8000具有五段潔牙模式、亮白潔牙按摩、獨家三重自動壓力感應裝置，momo小編發文表示最喜歡他的動態追蹤定位功能。這一次雙12會延續雙11優惠下殺49折，再送 Honeywell HPA-100APTW清淨機($4990)，網友表示「這個組合好健康，牙齒清新室內空氣也清新」。

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▲網友表示「這個組合好健康，牙齒清新室內空氣也清新」。

四、1111當天消費者瘋搶，好自在液體衛生棉賣到缺貨

雙11期間熱賣的還有數日登上momo網路熱銷第1名的好自在液體衛生棉，用起來乾爽不悶濕，1111當天消費者瘋搶，賣到缺貨。女性網友發文說雙11真是讓自己購物車加不停，其中好自在液體衛生棉真的是大姨媽來時必買，不只有超划算的優惠，更表示「他解決了我每次經期完會感染的問題！」。雙11沒囤到貨的消費者別擔心，雙12檔期momo祭出好自在液體衛生棉13入組買7送6共省988，安睡褲10入買6送4 下殺6折，趕快找好姊妹、辦公室同事一起來囤貨，好用又省荷包！

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▲不只有超划算的優惠，網友更表示，「他解決了我每次經期完會感染的問題！」

有網友得意曬出雙11的豐厚戰果，自然也有懊惱當初沒有把握機會的消費者。所幸這個月還有年末「雙12」，讓消費者把握今年最後一次機會，以實惠價格補滿來年的日常需求。