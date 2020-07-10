免買吸塵器　百萬網紅1招「省錢省時」除塵蟎

▲網紅蔡阿嘎近來比對清洗前後的顯微鏡對照圖發現，使用過ARIEL超濃縮抗菌抗蟎洗衣精的床單衣物，真的讓塵蟎不再回來。（圖／擷取自「蔡阿嘎」YouTube影片）

消費中心／綜合報導

迎接二寶的蔡阿嘎，對於家人的生活舒適度更為注重，近日他化身實驗室博士，要針對每個家庭頭痛的塵蟎問題來一次大體檢。在高倍顯微鏡觀察下，潛藏在床單底下的塵蟎全都無所遁形，讓蔡阿嘎忍不住氣pupu說：「真的很容易造成皮膚跟小朋友呼吸道的過敏！」

▲蔡阿嘎難得披上實驗室服，發下豪語要「拯救每一個家庭」！

此次實驗的重頭戲就是，這款日本銷售第一、備受主婦推薦、又有「抗菌、抗塵蟎」雙重功效的ARIEL洗衣膠囊，幫滿佈塵蟎的床單來一次大清洗。洗後晾乾，蔡阿嘎和藏鏡人重新用顯微鏡觀察發現：「哇！果然已經沒有塵蟎誒！而且牠們也沒有爬回來。」

▲蔡阿嘎以「抗菌抗蟎」的日本ARIEL洗衣膠囊實測，做最輕鬆的抗蟎示範，希望用簡單的步驟就能解決棘手的塵蟎問題。

肉眼看不見的塵蟎，讓爸媽們如此聞風喪膽的原因，9成的過敏原都是因為牠們在作怪。有些人一起床就哈啾打不停，或是小朋友睡到一半喊癢難入眠，都是因為貼身接觸到塵蟎細屑，導致呼吸道、皮膚過敏。過去，光靠一般洗衣精難以滅絕塵蟎，只能清洗掉，不少爸媽砸大錢買專用吸塵機或選擇專業送洗，卻發現塵蟎還是陰魂不散，過一陣子還是會再回來。

所幸家庭用品日新月異！這次蔡阿嘎實測的就是由稱霸日本的ARIEL全新推出的抗菌抗蟎洗衣膠囊，除了基本能抑制細菌滋生的抗菌、抗臭力，最讓蔡阿嘎驚豔的是，只要輕鬆丟入「一顆膠囊」，抗蟎成分就會隨著洗衣過程，緊緊深入衣物纖維，進而在表面形成長效的「抗蟎蟲防護層」，讓塵蟎再怎麼「想家」都不敢再回來。

▲蔡阿嘎大讚的「防蟎防護層」宛如結界，能封住織物表面，不讓蟎蟲入侵。

想到過去為了除蟎，不是奮力把床單衣物搬到陽台曬太陽，就是用吸塵器吸到滿頭大汗，每種方法都費力費時，如今在日常的洗衣過程中就能達到清除抗蟎的效果，讓網友看完影片都驚呼，「家裡一直都用ARIEL，新上市的抗蟎功效也想試試看耶」、「這款真的好用，膠囊設計超適合懶人啦」、「洗過後的床單真的乾淨又好聞」，影片還引出在超市工作的粉絲跳出來見證「ARIEL新的抗蟎洗衣膠囊真的賣很好」。

▲▼遠離過敏原不僅是為了健康著想，也是為了讓家人、孩子睡得更舒服。

台灣潮濕悶熱的氣候一向是細菌塵蟎的溫床，現在找到更輕鬆的方式對付難搞蟎蟲，讓蔡阿嘎和全天下的爸媽都能翹腳捻鬍鬚說：「做家事不辛苦啦！」

●日本銷售第一ARIEL抗菌抗蟎洗衣精/洗衣膠囊，全聯熱銷中！



