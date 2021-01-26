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從小吃到大的獅子頭　王令麟懷念媽媽味道忍不住哽咽落淚

▲▼王令麟談王奶奶獅子頭 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團總裁王令麟最想念的媽媽味，就是從小吃到大的獅子頭。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

「一般台灣家庭是吃滷肉飯，我們家是吃飯配獅子頭...」，獅子頭是源自中國揚州的傳統家常菜，也是東森集團總裁王令麟母親王奶奶的拿手好菜，一聊起這股與全家人共同走過一甲子的滋味，王令麟語帶哽咽想起心中最美好的回憶，思念起在天堂的母親，受訪時數度眼眶泛淚。每個人記憶中都有永遠吃不膩的難忘味道，陪伴王令麟從小到大的媽媽味，觸動了他的內心深處，在人前卸下霸氣，把最感性的一面表露出來。

在母親做的家常菜中，鬆而不散、入口即化的獅子頭，是王令麟最愛的一道菜，其他山珍海味都無可比擬，談起從小吃到大的美味，他難得展現柔軟感性的一面說道，「我母親的菜雖然樸實無華，但從精選食材和細膩做工中，每一口都可以吃到她真誠又嚴謹的生活態度，這個生活態度支撐了我們家超過一甲子的歲月，串聯我們四代最美好的回憶，是我生命中唯一永存的精神支柱。」

▲▼王令麟談王奶奶獅子頭 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼王令麟談王奶奶獅子頭 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟與母親感情深厚，母親做的家常菜更是他記憶中最難忘的味道，思母之情油然而生，談話中不禁哽咽泛淚。（圖／記者徐文彬攝）

對於王奶奶的獅子頭，王令麟很有自信一吃就會愛上，「不只是我們家裡自己在吃，奶奶每年過年都會做上百顆獅子頭分送給至親好友、左右鄰居，有句話叫『禮輕情意濃』，她總是把最好吃的東西分享給所有老朋友。周遭的親朋好友到現在都還是很懷念王奶奶的獅子頭。」原以為再也嚐不到了，但第三代王辭杰、程耀儀傳承奶奶的好手藝，為了延續記憶中的好味道，他們用心鑽研、復刻還原這道功夫菜，成品出來後，王令麟嚐過後都忍不住讚賞，「他們做出來的，還真有奶奶的味道，一毫不差。」

要製作「王奶奶上湯獅子頭」並不容易，每一顆獅子頭都是歷經剁、切、泡、摔、碩、炸、燉、熬、乾溼分離等9道工法，以及15個步驟，並耗時20小時用心製成；除了作工繁複，用料也很講究，嚴選台灣國產豬的前腿肉，採用2比8的肥瘦黃金比例完美調和，並添加蓮藕，讓口感更豐富，嚐起來彈牙滑順；此外，為了確保每一顆獅子頭都能吸飽以老母雞與金華火腿熬製的鮮甜「頂湯」精華，這道菜還有一個小巧思，就是用吐司丁來吸附湯汁，並增添奶香氣。在中西合壁的烹調手法中，製作出獨特的頂級獅子頭。

王奶奶上湯獅子頭（圖／東森購物提供）

王奶奶上湯獅子頭（圖／東森購物提供）

▲第三代復刻還原王奶奶的獅子頭，王令麟嚐過後忍不住都大讚「還真有奶奶的味道」，現在更將這份好味道分享給東森會員一起品嚐。（圖／東森購物提供）

「我想把我的唯一與你共享，讓東森成為你家庭的後盾」，王令麟真誠分享，推薦會員朋友一定要品嚐看看。適逢農曆春節將至，東森購物CH47特別推出「東森嚴選 王奶奶傳承上湯獅子頭賀歲組」，將於今（1/26）晚間22:00首播開賣，一組4盒，包含獅子頭與上湯，東森價只要1,580元，再加碼送20%東森幣，下單成功還能用100枚東森幣抽iPhone 12 Pro Max 256G。今年就讓總裁鍾情的媽媽味陪大家一起圍爐過好年。

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