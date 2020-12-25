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出不了國就到「京町8號」感受懷舊日治風情　招牌「銀行家咖哩飯」讓客人一秒回日本

▲▼泰山純芥花油_料理之王。（圖／記者周宸亘攝） 

▲一對年輕夫妻因喜愛城中區歷史，而催生出的老屋新生咖啡輕食館「京町8號」，就座落在前北門、兩側為郵政總局和撫臺街洋樓的「歷史精華地帶」。（圖／記者周宸亘攝，下同）

生活中心／綜合報導

卸去高架橋的城中區，近年在陽光的直射下，在地活動與文化工作日漸蓬勃。所幸有愈來愈多人跟著興趣或夢想投入「老屋新生」，也讓更多人重新認識這個城市自日治時期以來的歷史風華、年代流轉。2016年進駐舊時京町四丁目，將其中一間老屋打造成「京町8號」輕食咖啡店的老闆Ken、老闆娘Vicky，就在這裡以飄香咖啡和忠實呈現異國風味的輕食料理，留住每一位客人，以不定期的講座與活動，帶領他們細細品味老屋舊城的美好。

「京町8號」曾因老屋、咖啡輕食等特色，被許多媒體報導採訪過，老闆Ken笑言當初只是想找個老房子改造成自己的辦公室，但因太太Vicky太喜歡後門對面的撫臺街洋樓，曾想過若有機會在對面擁有一間店，每天就能望著洋樓喝咖啡了。這個無意間許下的心願，終於在2016年實現，加上兩夫妻致力於把老城區的故事傳承下去，最後便選擇開起咖啡店，做為一切的起點。

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▲▼泰山純芥花油_料理之王。（圖／記者周宸亘攝）

▲Ken笑說，頭一回來到「京町8號」的客人，幾乎都會被前後門完全打通的通透格局給驚豔，一面可看博愛路台北郵政總局，一面可觀望百年的撫臺街洋樓，是所有歷史迷一坐下就不願離去的絕妙角度。這個「回歸」原始建築的設計，也是「京町8號」在2017年獲得「老屋新生獎」特別獎的關鍵之一。

想要吸引客人上門，自然也要有咖啡香與美食做為打頭陣的誘因。「京町8號」除了各式茶飲、咖啡與手沖單品，亦有近10道輕食與多款甜點可品嚐。Ken坦言，當初因為老屋空間小，沒有特別設置做熟食的廚房，店裡熱賣的法式鹹派與檸檬塔，最早是出自一位熱愛料理的法國友人之手，餐點食材、風味全都是專屬於法國媽媽的味道，相當道地，後因友人工作忙碌，因此將媽媽的鹹派配方教予他們製作，只有檸檬塔仍視友人的時間，不定期推出。然而，要說店裡最受歡迎的品項，則莫過於這道「銀行家的咖哩飯」了！

之所以說是「銀行家的咖哩飯」，Ken解釋，一直有客人建議中午應該要有個鹹食餐點，想了很久他們終於想到，「在日本，幾乎每一家咖啡店都有咖哩飯這個品項，雖然這個品項的確符合『京町8號』的調性，但製作以後發現不自覺會做成台式口味，獨特性不高。後來有日本朋友輾轉得到日本銀行員工餐廳的主廚配方，我們遵照食譜與日本傳統調味試作後發現，果真就是日式口味。」Ken提到顧客吃到這道咖哩飯的反應，他兩眼發亮地轉述客人簡短卻超推坑的心得，那就是，「一秒回日本！」

▲▼泰山純芥花油_料理之王。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼讓客人驚呼一秒回日本的「銀行家咖哩飯」，就在這個簡易、無抽油煙機的廚房空間精心製作。

▲▼泰山純芥花油_料理之王。（圖／記者周宸亘攝）

既然開啟了鹹食品項，店裡的小空間不免也要用起一般家庭都會具備的鍋具、炒鍋與油品。店家既以「忠實呈現」的料理精神打造美食餐點，多數食材調味就都使用國內買得到的外國原料，然而像法式鹹派前置作業的炒料、銀行家咖哩飯上炸得金黃的蔬菜，在老闆、闆娘試過多種油品後，最終在多方考量下，特別選擇「泰山純芥花油」做為主要用油。

之所以選擇「泰山芥花油」，Ken認真表示，「像這道『銀行家的咖哩飯』，我們會再輕炸一些蔬菜當配料，由於不像天婦羅裹粉油炸，所以油品如果不好，炸出來的蔬菜很明顯的就會偏黑。我們試用一些油後，也發現用泰山純芥花油炸出來的蔬菜，色澤相當漂亮，因此就一直沿用至今。」

以嚴選澳洲進口原料、10道品質把關的泰山純芥花油，不飽和脂肪酸高達90%以上，吃起來少負擔以外，在料理上也以少油煙著稱。Ken驚豔表示，店裡的小廚房一開始根本沒設置抽油煙機，但每每用泰山純芥花油炸物或炒料時，突然冒出的油煙並不會瀰漫整個店裡空間，更不曾嚇跑過坐在一旁的客人。Ken也解釋一般店家的廚房熄火後，都要清潔相關物件，但每天他們僅用清水就能清潔廚具與牆面，久久一次才用沙拉脫，若是每天出餐比他們還少的小家庭，選擇少油煙的油品，更能在清潔上省時省力、避免資源耗費。以各種方面來看，讓Ken直笑說，「『泰山純芥花油』真的是CP值最高的油品了。」

▲▼泰山純芥花油_料理之王。（圖／記者周宸亘攝）

▲擁有純正日式血統的咖哩，以及經過油炸仍維持漂亮色澤的炸蔬菜，格外令人食指大動。店家備好食材與調味，往往也需要品質穩定的油品，帶出整體平衡不膩的口感與風味。

「我們因為這間店認識了許多學者和專業的講者，雖然餐點品項不多，但我們把每一樣都視做主打、認真地做，希望客人吃了都喜歡。」採訪末了，Ken也和我們分享，某天曾有一對日本父女來到店裡，希望能看看掛在牆上的兩張台北老地圖，雙方用簡單英文溝通後才知道，原來老爸爸是灣生，特別回到這裡尋找過去成長的地方。「他們說那個年代，只要從忠孝西路的方向，在博愛路、台北郵局、北門前拍照，就是『台灣到此一遊』的象徵，大家看了都會好羨慕。」這些重複被提起的美好故事，對於Ken來說就是一幕幕極具珍貴的歷史場景，「這個地方是很需要被保留的，希望遊客自行走逛之餘，也能進來『京町8號』品嚐以好食材用心烹煮的美食，讓我們把這些城市記憶說予大家聽。」

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台北老屋新生城中區京町8號咖哩飯泰山芥花油

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