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吉卜力21部經典作品重返大銀幕　《龍貓》率先上映2021/1/29 一起到戲院找牠

生活中心／綜合報導

每個人心中一定有一部吉卜力電影！隨著吉卜力工作室在今年開放免費高畫質桌布、劇照下載後，在台灣刮起一陣「吉卜力迷因」旋風，搞笑之餘也引出許多網友認真分享自己對於吉卜力的回憶。儘管因為疫情影響，歐美電影檔期一變再變，但對於電影觀眾來說，目前最振奮人心的消息就是電影公司甲上娛樂宣布獨家取得在台發行，包括曾在台寫下近8千萬亮眼票房的《神隱少女》以及經典的《龍貓》、《風之谷》、《魔女宅急便》和《天空之城》等共21部動畫電影，從2021年1月開始，將陸續在大銀幕溫暖上映。消息一出也讓粉絲心癢直呼，「等不及要搶票了！」

最愛的吉卜力作品是哪一部？想必每個人都有不同的心頭好。有網友認為《神隱少女》無論是畫面的精細營造、故事流暢度以及對現實的反諷，都呈現得相當完整，劇情與對白也讓眾多影迷／劇評在19年後仍然不斷解析、持續討論。也有網友感嘆《風之谷》、《天空之城》、《魔法公主》等多部作品很早就在警惕關於環境保育的重要，簡直神作無誤。不少貓奴更直言，自己就是小時候看了《魔女宅急便》而私心想要一隻黑貓吉吉。不過要說最經典的角色，還是毛茸茸又善解人意的豆豆龍《龍貓》了，不論是小龍貓、中龍貓、大龍貓甚至龍貓巴士，萌到翻天的造型設定，讓許多人小時候其中一個願望就是「好想擁有一隻」。

▲▼甲上娛樂,吉卜力,宮崎駿,龍貓,豆豆龍。（圖／甲上娛樂提供） 

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▲《龍貓》上映海報。（圖／甲上娛樂提供）

由日本動畫大師宮崎駿執導、風靡台日的經典吉卜力作品《龍貓》，情節簡單質樸卻很打動人心。故事敘述小月、小梅兩姐妹跟著爸爸搬到鄉間居住，準備迎接結核病就要痊癒出院的母親，在恬靜的大自然環境中好好修養生活。不過……廣袤神秘的森林中，似乎有什麼神秘生物正等著她們發現？兩姐妹也和所有家有兄弟姐妹的觀眾一樣，上演一場從誤解、鬧彆扭、爭吵到尋求和解的感人戲碼，中間有賴大龍貓與龍貓巴士的幫忙，讓這對單純的姐妹與觀眾，都能在每次的滂沱大雨中升起希望，把最純粹的愛送到病房母親的手上。

儘管前面討論的作品再怎麼深刻完整，仍是有不少網友跳出來表示，「《龍貓》或許不是最好的，但對我們來說意義不凡啊」、「故事真的很簡單，但其實細看，鋪陳跟人物設定都超有層次」、「每次回頭重看都讓人心底暖暖的」。值得一提的是，當時《龍貓》的中文翻唱主題曲《豆豆龍》傳唱率超高，現在出生的孩子說不定還會跟著７年級爸媽珍藏的電影和音樂哼唧幾句，讓這部經典之作真正跨越年齡界限。直到現在，幾乎每個看過《龍貓》的大小朋友，那一瞬間都相信，森林深處確實有龍貓的存在。

不論《龍貓》是否為每個人心中最經典的吉卜力作品，但從吉卜力工作室選擇龍貓做為品牌形象LOGO，這部作品對於吉卜力的意義，早已不言而喻。2021年暖心重返大銀幕的吉卜力作品，就由2021/1/29上映的【龍貓】打頭陣，掀開一整年度的吉卜力風潮！

少有人知，包括《龍貓》以及《天空之城》、《魔女宅急便》等作品，其實從未在台正式上映。喜愛看電影的人，不可錯過這次與龍貓和其它經典電影在大銀幕相遇機會，或許能讓你回憶起純真童年的自己。在電影上映之前，現在還可以動動手指，在網上投出最喜愛的吉卜力作品，為心目中最經典的吉卜力動畫用力拉票。

你最鍾愛的吉卜力動畫是哪一部？

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