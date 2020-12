吉卜力21部經典作品重返大銀幕　《龍貓》率先上映2021/1/29 一起到戲院找牠

Nausicaä of the Valley of the Wind 風之谷 0.00 %

Castle in the Sky 天空之城 25.00 %

My Neighbor Totoro 龍貓 25.00 %

Kiki’s Delivery Service 魔女宅急便 0.00 %

Only Yesterday 兒時的點點滴滴 0.00 %

Porco Rosso 紅豬 0.00 %

The Ocean Waves 海潮之聲 0.00 %

Pom Poko 平成狸合戰 0.00 %

Whisper of the Heart 心之谷 0.00 %

Princess Mononoke 魔法公主 0.00 %

My Neighbors the Yamadas隔壁的山田君 0.00 %

Spirited Away 神隱少女 25.00 %

The Cat Returns 貓的報恩 0.00 %

Howl’s Moving Castle 霍爾的移動城堡 0.00 %

Tales from Earthsea 地海戰記 0.00 %

Ponyo on the Cliff by the Sea 崖上的波妞 25.00 %

Arrietty 借物少女愛麗緹 0.00 %

From Up on Poppy Hill 來自紅花坂 0.00 %

The Wind Rises 風起 0.00 %

The Tale of The Princess Kaguya 輝耀姬物語 0.00 %