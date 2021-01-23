▲新北升格10年騎警隊關懷弱勢，警長黃宗仁：感受警政溫情一面。（圖／新北市警察局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府警察局騎警隊聞名遐邇，22日上午新北市警察局與新北市警察志工協進會邀請「中華民國小胖威利病友關懷協會」的孩童們，前往騎警隊合約馬場參觀，並讓他們體驗馬匹上馳騁的樂趣，讓更多人見識到新北市騎警隊充滿愛心的一面，展現出警察專業，更贏得民眾的掌聲！

警察局指出，騎警隊平日除了嚴格的訓練與執勤外，也積極配合市府機關及民間公益團體參加各項活動，2021年適逢新北市升格十年，統計升格至今這支慓悍騎警共執行各項市政及犯罪預防宣導活動達203場次，關懷弱勢馬術體驗活動20場次、參加體驗也達到800人之多。

▲新北市騎警隊自2003年成立至今已有18年的歷史。

22日許多民眾每逢假日前往淡水漁人碼頭、八里左岸公園、新店碧潭東岸、鶯歌陶瓷老街及板橋新板特區等景點，就是要親眼目睹騎警隊「馬上英姿」，尤其是穿上一身騎警勁裝，更讓騎警隊隊員們驕傲不已，儼然就是新北市警局的活招牌。

警察局表示，新北市警察志工協進會理事長陳儀君、常務監事黃桂蘭、理事黃林玲玲及幹部們與小胖威利關懷協會共130人，前往馬場參觀並體驗騎馬樂趣，儘管孩童們一開始略顯生澀，但見到可愛的馬匹及騎警們，逐漸卸下心防與騎警互動，透過騎警及警察志工講解與引導，漸漸讓他們露出笑容。

▲▼騎警和這些學員從原本陌生、不知如何溝通，透過馬匹聯結逐漸產生交集。

警察局說，騎警和這些學員從原本陌生、不知如何溝通，透過馬匹聯結逐漸產生交集，除了能在活動或運動中得到治療效果，也能感受到員警的關懷，透過由騎警隊員陪同騎乘或是牽乘的方式，讓一向充滿陽剛、威嚴形象的警察，展現出鐵漢柔情的一面。

警察局長黃宗仁指出，新北市騎警隊自2003年成立至今已有18年的歷史，經歷到新北市升格的過程，升格十年以來騎警隊成員及執勤地點常有變動，但目標仍是以市政推動及關懷市民為主，雖然現今疫情嚴峻，依舊持續於重要節日前夕關懷弱勢團體，22日在戶外舉辦活動，參與人員實名制，全程佩戴口罩、測量體溫及手部消毒等防疫措施都落實實施，絲毫不敢馬虎。

結束這次難得的騎馬體驗，這些學員們臉上充滿笑容，內心的喜悅更是溢於言表，也讓騎警隊同仁相當開心。黃宗仁表示，將持續與市府社會局立案的社福團體及各機關學校接洽聯繫，繼續辦理這樣有意義的關懷活動，希望藉此讓民眾感受優質警政服務，更藉此抛磚引玉，讓社會大眾注意到這些需要幫助的孩子們。

▲參與人員實名制，全程佩戴口罩、測量體溫及手部消毒等防疫措施都落實實施，絲毫不敢馬虎。

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