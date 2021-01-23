▲新北青少年圖書館玩「藝」過新年，16位在地藝術家攜手「春鬧」。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

青少年圖書館過年很藝術！新北市青少年圖書館特別攜手新北市人文藝術協會推出充滿濃濃年味的「春鬧」年節閱讀特展，16位安坑在地藝術家以各自擅長的銅雕、紙雕、篆刻、木雕、棉紙撕畫、油畫、水彩、金工飾品等，攜手打造出結合閱讀與藝術的「春鬧」年節閱讀特展，帶給大家一個不一樣的藝術新年。

迎接農曆春節的到來，新北市青少年圖書館特別攜手新北市人文藝術協會推出充滿濃濃年味的「春鬧」年節閱讀特展，16位不同領域的在地藝術家以「牛轉乾坤」的年節主題共同聯展，讓過年添上一絲的藝術味。

▲16位不同領域的在地藝術家以「牛轉乾坤」的年節主題共同聯展。

另外還有充滿喜氣的藝術市集、春聯作畫、牛年開運講座，以及「流體畫」、「毫芒雕刻磚雕」、「刻印」等有趣的藝術體驗活動，此外，臺灣微縮模型王鄭鴻展大師、國寶級銅鑼大師吳宗霖等也將現身說法，和大家分享他們的「縮小人生」以及「銅鑼世界」，陪民眾藝術過新年。

青少年圖書館「春鬧」年節閱讀特展於23日開幕，新北市立圖書館王錦華館長表示，青少年圖書館連續四年與在地藝術家合作，邀請藝術家們進入圖書館展出，除了提供藝術家另類的交流平臺，同時也讓民眾在閱讀之餘，體驗到生活中無處不是藝術。

▲青少年圖書館「春鬧」年節閱讀特展包括「安坑藝術家聯展」，16位在地藝術家共同展出156件作品。

新北市立圖書館表示，青少年圖書館「春鬧」年節閱讀特展包括「安坑藝術家聯展」，16位在地藝術家共同展出156件作品，藝術賀新年，即日起展至2月底止；特別推薦的藝術體驗活動，1月24日「毫芒雕刻磚雕」台灣知名的毫芒雕刻家陳逢顯老師，將帶大家體驗磚雕DIY的樂趣。

新北市立圖書館說，2月20日「刻印真簡單，大小朋友一起來」將透過深入淺出的刻印教學，帶大家親手雕鑿出屬於自己的印石；「藝術開講」1月31日為「星座與家庭經營的魔法棒」開運講座、2月20日「鑼不再只是鑼」國寶級銅鑼藝術大師吳宗霖，將和大家分享銅鑼的奧妙。

另外，永和民權分館1月31日則推出「經典再現」音樂會，新北市青年交響樂團將演出多首經典曲目，帶來精采音樂饗宴，現場並有樂器免費健檢服務，專業技師將為民眾的樂器提供免費檢查與簡易保養，歡迎有需要的朋友多加利用！詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2212-8905。

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