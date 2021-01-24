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確診正妹挺醫護！「住院31天」感謝陪伴　激動哭：把我當家人照顧

▲▼ 。（圖／Rita提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Rita康復出院，與醫護人員合照 。（圖／Rita提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

一名在西班牙留學的正妹，去年三月回台後確診新冠肺炎，她用鏡頭將自己治療的過程，以及隔離的日常記錄下來，拍成影片PO在YouTube上，也希望大家可以不要用異樣眼光看待確診者還有醫護人員，「醫護人員都很辛苦，很無私的照顧我們，我們也不會故意想把病毒帶給你們，希望大家可以多理解多包容」。

Rita當時在西班牙留學，去年2月初有乾症狀，3月開始發高燒，同時也出現味覺、嗅覺失去的現象，回台灣接受檢驗後，收到確診通知的當下忍不住哭了出來，直接被送往負壓病房住了整整一個月，當時的她內心很恐懼害怕，根本不知道將會面臨什麼狀況，

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▲▼ 。（圖／Rita提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Rita康復出院 。（圖／Rita提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

她感動表示，醫護人員把她當作家人一樣細溪的照顧，怕她抽血會痛，還刻意與她聊天轉移話題，每天送飯的阿姨叔叔，還會敲窗戶提醒她「要記得趁熱吃」，還有每天到病房做清潔消毒清潔人員，「每一個人都不會把確診者當異類，或是害怕我們」。

在醫院隔離的這一個月，Rita很謝謝醫護人員，大家都很害怕被傳染，甚至把確診者當作異類看待，但醫護人員都像朋友一樣陪伴她，完全沒有一絲懼怕，「很感謝這些日子有他們的照顧， 把自己的生命放在高風險的環境裡面照顧我們，真的很偉大」。

▲▼ 。（圖／Rita提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼Rita感謝醫護人員的照顧，希望大家可以多點鼓勵 。（圖／Rita提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 。（圖／Rita提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

講到傷心處Rita激動落淚表示，「很辛苦的打完這一場仗，我們也不會故意想把病毒帶給你們，在出院前一個人孤單的感覺，甚至是焦慮、憂鬱感，真的會造成心理上很多的壓力跟挫折，希望大家多理解跟包容」，同時也大大稱讚台灣的防疫措施還有醫療照護，「相信台灣的醫療非常非常棒」。

Rita也希望大家可以給醫護人員多點愛與鼓勵，不要用異樣眼光去看待醫護人員以及病患，「他們也是人、也是別人的小孩、別人的父母，是因為他們想控制疫情，想讓世界更好，有更安全的環境」，醫護人員都很害怕讓外人知道自己在照顧確診者，擔心被當作是病毒，受到異樣眼光看待，希望民眾可以多點鼓勵，少一點歧視。

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