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疾管署宣布：1月30日起公費流感疫苗「開放全民接種」

▲▼陳時中上火線說明流感疫苗施打的政策。（圖／記者莊喬迪攝）

▲陳時中上火線說明流感疫苗施打的政策，資料照。（圖／記者莊喬迪攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，截至今(110)年1月25日，公費流感疫苗總接種數約600.2萬劑，為使疫苗發揮最大效益，自今年1月30日起，公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種，至疫苗用罄為止，呼籲尚未接種的計畫對象，尤其是65歲以上長者及學齡前幼兒等重點族群儘快接種，以保障自身及周遭人員的健康。

指揮中心指出，因應109年度公費流感疫苗開打初期，因COVID-19疫情民眾接種踴躍，共增購41萬劑疫苗，其中35萬劑為限18歲(含)以上使用之自美國專案進口Flublok四價流感疫苗，該增購疫苗均已配送至地方政府衛生局轉發轄區合約院所及衛生所，提供民眾接種。另考量接種疫苗後，少數人會有發燒、肌肉酸痛等全身性反應，不易與其他感染分辨，所以建議自主健康管理者，於自主健康管理期滿後，再接種流感疫苗。

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指揮中心進一步表示，為節省等候及排隊時間，建議民眾接種前可先至各地方政府衛生局網站或疾管署流感防治一網通(https://antiflu.cdc.gov.tw/)查詢，並電洽有提供接種服務的院所進行預約，確認有疫苗後再前往接種。此外，民眾前往醫療院所或接種站接種時，應落實佩戴口罩、適度保持安全距離及手部衛生等措施。

依據疾管署監測資料顯示，上週(1月17日至1月23日)國內類流感門急診就診共39,656人次，較前一週上升5.6%，仍較前4個流感季同期為低；近4週社區呼吸道病毒分離以呼吸道融合病毒(41.7%)為多，惟近期檢出數已呈下降，其次為單純疱疹病毒(29.6%)；國內自去(2020)年10月迄今，累計1例流感併發重症病例，感染H3N2，尚無死亡病例，均明顯低於前4個流感季同期(2016至2020年同期病例數為256至845例、死亡數41至137例)。

指揮中心提醒，天氣預報資料指出，本週有另一波冷空氣南下，各地氣溫將明顯下降，請民眾留意自身健康狀況，並落實勤洗手及咳嗽禮節等衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，請保持安全社交距離。民眾如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，以降低病毒傳播的風險。

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