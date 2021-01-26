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大湳市場超冷清！水果攤帥老闆貼「陳時中警語」：我想要過年

記者黃宥寧／桃園報導

中央流行疫情指揮中心25日公布案889、案890曾到桃園八德大湳市場，市場緊戒全面清潔消毒完後，26日維持營業。多數攤商直呼人潮少了8到9成，且有些擔心疫情會影響過年買氣。有水果攤出奇招自製有陳時中的海報「你不想過年，但我想過」。老闆接受訪問無奈表示，過去一些老人家根本不肯戴口罩逛市場。

▲▼大湳市場人潮掉大減，攤商崩潰貼告示：拜託不要害我！。（圖／記者黃宥寧攝）

▲大湳市場人潮掉大減，攤商崩潰貼告示「不要害我」。（圖／記者黃宥寧攝）

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由於案889、案890是對夫妻，足跡遍及桃園、八德並到大湳市場採買，該市場為當地知名市場，人潮眾多，消息一出讓不少攤商、民眾傻眼，26日開市仍不斷討論，也感受到人潮銳減了將近8成。

冷清的市場有張海報特別吸睛，黑體字清楚寫著「你不想過年，但我想要過，拜託請不要害我！」水果行老闆張晟杰受訪表示，昨天消息一出客人少了一半。當記者問到他怎麼會想做這張醒目海報，他則笑著說因為過去許多老人家來市場完全都不戴上口罩，所以他也在昨天趕緊做了有指揮官陳時中的圖卡標語，貼在店裡內外各3張，就是希望大家都能戴上口罩保護自己也保護別人。

▼大湳市場水果行老闆張晟杰突發奇想做警語海報，希望消費者來逛街一定要佩戴口罩。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 大湳市場水果行老闆張晟杰。（圖／記者黃宥寧攝）

26日下午3時，鄭文燦與環保局偕同33化兵群進到八德區大範圍25個里進行消毒，讓社區風險降低，讓市民可以安心。八德區大同里長王錫文誠懇並回應「對防疫有信心」，同時也溫馨喊話確診足跡不代表有疫情，希望大家能遵守防疫規定，相信很快就會恢復正常。

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