蜜袋鼯大鬧學測！中山女高生受驚家長怒「申訴」盼獲補償

▲一名考生參加學測時，遭一隻蜜袋鼯爬身。（圖／達志影像／美聯社）

記者崔至雲／台北報導

110學年度大學學測才落幕，就傳出有考生帶寵物老鼠到考場，考試時老鼠從書包跑出來，爬上一名中山女高生的身上，下一秒她直接跌坐在地上崩潰尖叫。事後，大考中心證實有蜜袋鼯引發騷動，將待委員會審議決定是否補償該生。中山女高今（26日）表示，受驚嚇考生確實是中山女高學生，該生家長事發當天也已寫了申訴書到大考中心，將主張自己的權益。

這件事爆發是有網友在PTT版上發文，一名中山女高女學生在考試時，被一隻老鼠爬到身上，當場嚇到跌坐在地上打滾尖叫，同試場的考生都被嚇瘋，但是沒有人敢起身幫忙，直到主人把老鼠抓下，現場的監考老師也不知道該怎麼處理，直接在考場討論處方式，就這樣吵到該場考試結束。

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▲一名考生參加學測時，遭一隻蜜袋鼯爬身。（圖／記者林敬旻攝）

不過，大考中心昨日還原當時情況，造成騷動的其實是蜜袋鼯。大考中心副主任黃璀娟受訪表示，確實有接到這樣的訊息，至於實際情況跟會進一步跟考區和監視人員確認並了解，看後續要怎麼處理，據她了解，這是首次學測發生這樣的事情，並強調現在最重要的是要搞清楚發生了什麼事，尤其進場的狀況。至於是否補償學生？黃璀娟強調，之後釐清該事全貌後，會提報到考試委員會審議，再做最後的考量跟綜合判。

中山女高接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，該名考生確實是中山女高學生，事發當天上午，學生當時確實受到很大的驚嚇，校方下午已協助學生平復情緒並於第一時間聯繫家長。中山女高也說，該生家長當天4點多也已聯繫大考中心，希望可以主張自己的權益，未來將依照大考中心程序處理。