美學者憂台灣成爆點！　「5個R」總結拜登對策：找出兩岸新方案

▲美國總統拜登將修正對台方向。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者劉冠廷台北23日電

美國政治學者艾利森今天表示，美國總統拜登在美中台關係上面臨的一大議題是戰爭與和平，而他憂心爆點是台灣；由於「一國兩制」已走至盡頭，拜登的挑戰在於能否想出讓北京、台北與美國均能獲利的兩岸新方案。

TVBS與長風基金會今天召開「TVBS國際論壇－拜登就職新風雲」，現場播出專訪哈佛大學甘迺迪政府學院創院院長艾利森（Graham Allison）內容，包括前行政院長江宜樺、前國安會秘書長蘇起、台大教授蘇宏達等人與會，探討拜登政府的美中台政策、台美關係的未來等議題。

艾利森說，拜登上任要面對的議題，最讓他擔心的爆點就是台灣，在台灣可能發生的意外都會引發一串連鎖效應，最後甚至把美中兩國都捲入災難性的戰爭中；所以，他認為拜登的一大議題是戰爭與和平。

艾利森表示，拜登政府對中國的態度，會明顯與川普政府不同。他總結出拜登會以「5個R」，來修正川普的對中政策，首先是回歸正常（return to normal），不會再半夜發文；第二是逆轉（reversal），即逆轉川普犯的一些錯誤，例如重新加入巴黎氣候協議。

艾利森說，第三是檢視（review），以美國利益檢視川普所謂的159項成就；第四是現實主義（realism），即體認到中國是強悍的對手；第五是負責任（responsible），高明且負責地認知到美中處在小小的地球上、雙方必須共存，不然下場就是共同毀滅。基於此，他認為拜登上台後，世界會更加安全。

艾利森表示，美國非常敬佩台灣打造出來的政治、經濟等成果，美台關係深化是好事，但拜登也了解只有「一個中國」；拜登的挑戰在於能夠想出什麼樣的兩岸新方案，不再是「一國兩制」，新架構即使讓雙方都不滿意、也沒有解決問題，卻能讓北京、台北與美國等3方避免戰爭。

對於兩岸是否可能發生戰爭，蘇起表示，如果是前總統川普連任，小打的可能性超過一半，但拜登上台後就緩和了。

蘇起認為，兩岸需要恢復談判，不僅可替美國緩和局勢，台灣也能獲得更多盟友；但若兩岸不談，由美中兩大國來談，將命運交給別人，這就是會走向比較壞的方向。

至於台美是否可能建交，江宜樺表示，川普政府後期確實有這個聲浪，共和黨內部也有「自由中國」的概念；但在川普敗選、拜登上任之後，就不存在了。