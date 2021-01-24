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德州男揚言暗殺民主黨眾議員：我們會帶槍回來！　檢方5罪名起訴

▲▼揚言暗殺美民主黨籍眾議員 德州男子5項罪名起訴。（圖／翻攝自推特「@davenewworld_2」）

▲米勒被起訴5項罪名。（圖／翻攝自推特「@davenewworld_2」）

文／中央社華盛頓23日綜合外電報導

美國司法部揭露，德州男子米勒涉嫌於1月6日硬闖華府國會山莊並在社群媒體上揚言要殺害美國民主黨籍聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez），本週遭起訴。

路透社報導，美國哥倫比亞特區聯邦地區法院紀錄顯示，檢方於22日請求法官在米勒（Garret Miller）出庭前繼續羈押米勒。檢方於20日依5項刑事罪名起訴米勒，包括做出死亡威脅及非法侵入等。

米勒涉嫌在社群媒體張貼的影像，似乎顯示宣布他前往國會山莊並揚言要取紐約州聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲和一名國會山莊警官的性命。

檢方表示，米勒發表無數網路威脅言論，包括在顯示暴民離開國會大廈的推特影片中，聲稱「下次我們會攜槍前來」。

米勒於20日被捕，羈押庭預定25日開庭。

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