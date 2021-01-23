武漢封城一周年！陳時中回憶：隔天到部桃遇到2個武漢跑回來的人

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（資料圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

2020年1月23日武漢宣布封城，時至今日適逢一周年，回憶當時聽到武漢封城的消息，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，去年封城的隔天他就到部桃去，正好遇到兩個晚上從武漢山路「跑出來」的年輕人在採檢，回憶當時邊境管制相對鬆散，一年來防疫的SOP逐漸增強，希望民眾可以更齊心協力的一起抗疫。

記者會上被詢問對於武漢封城一周年的感想，陳時中表示，當時宣布封城後，隔天他就到部桃去，因為部桃距離桃機近，所以當時有許多人下飛機後就到部桃，他在部桃正好遇到兩名年輕人從武漢回來，詢問之下才知道，兩人在宣布封城後，晚上從山路跑出去，越過另一座城市後才回台，由於擔心中鏢才會到醫院篩檢，陳時中表示，當時對於病毒的了解真的非常不足，再加上當時整體邊境管制相對鬆散，當時甚至是在戶外照Ｘ光，如今部桃正好又遇上此次的群聚事件，讓他覺得一年前後相比，從邊境管制到整體醫院篩檢，台灣防疫的SOP不斷在進化中，雖然病毒頑強，經過一年多仍舊在和人類鬥志，但「我們只好更有耐心的齊心抗疫」。至於遇到的那兩位年輕人採檢結果，陳時中表示，應該是陰性，「若是陽性的話會有印象」。

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醫療應變組副組長羅一鈞則表示，去年也是在半夜在PPT上看到武漢封城消息，當時因為很多狀況不清楚，對於疫情方展情況非常擔憂，但經過這一年來，對於病毒的瞭解已經比一年前多了許多，對於防疫上能拿出的作為也比一年前更有信心。

另外周志浩則表示，這段時間讓他們越來越了解病毒，也有越來越多國人知道要怎麼去因應疫情，「只要我們更謹慎的話一定可以打贏這場仗」；莊仁祥則回應，對於武漢封城沒有什麼特別的感受，但覺得自己這一年學到很多。