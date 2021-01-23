半日增2確診　河北省宣布：加快恢復正常生活秩序

▲河北省石家莊市疫情自2日起爆發以來，相當嚴峻，但近幾日隨進行過多輪大規模核酸檢測、封閉式管理措施後，新增確診人數已呈下降趨勢。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

大陸近月本土新冠肺炎疫情嚴峻，尤其河北省自2日爆發確診以來，連日新增染疫人數破百，但隨近日數字轉趨緩和，官方也下令要加快復工、復產、復市。河北省發改委主任單寶風23日表示，要在保安全、保質量、保生態的同時，加快恢復正常生產生活秩序。

據河北省衛健委公告，1月22日0-24時，河北省新增確診病例15例，其中石家莊市11例；1月23日0-10時，河北省新增2例本地確診病例，均在石家莊。

對於此輪疫情走向，河北省23日下午再次召開新聞發布會說明，省疾病預防控制中心應急辦主任、流行病學專家師鑑表示，目前，疫情形勢仍處於嚴防死守的關鍵時期。但他也提到，本次新一輪核酸檢測，呈現幾個特點。

他說，第一，高度聚集性，石家莊市陽性人員中，藁城區佔72%；第二，感染範圍沒有進一步擴散，陽性主要來自集中隔離點；第三，中風險地區仍有陽性檢出，石家莊8個縣區沒有病例報告，行唐縣連續16天，鹿泉區連續14天，沒有新增病例報告。

在此之下，河北省官方已下發《關於統籌疫情防控和經濟社會發展加快復工復產的通知》，單寶風表示，要做到安全、有序、有效的復工復產復市，在把疫情防控為前提的基礎上，發揮好政策服務平台、金融服務平台、用工和人才支撐平台，及政策服務、工業運行、物流運輸、經貿合作、用工用能、創新創業六項工作機制的作用。

他強調，要在保安全、保質量、保生態的同時，加快恢復正常生產生活秩序，解決企業問題，全力暢通產業鏈、供應鏈，解決產業、市場、社會經濟循環等方面問題。

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