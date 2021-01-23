女友嗨喊「想看染疫醫院」揪去部桃　男友竟爆後續：她跑去借廁所

▲衛生福利部桃園醫院外觀。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《女友揪他去部桃約會！嗨喊「沒看過染疫醫院」 他拒絕遭分手威脅》，有男網友表示，每週都會帶女友出去玩，結果女友竟然說想去部桃，原PO拒絕後女友開始大吵大鬧，甚至提出分手。沒想到隔了幾天竟然疑似有後續，讓網友都傻眼「這種白目你收好，不要放出來！」

該名男網友18日在臉書「靠北景點2.0」發文，說他每週都會和女友討論約會地點，結果最近女友竟然提出「想去看染疫醫院」，一直盧說很好奇想去看看。他傻眼拒絕，正常人都會選離疫情遠的地方，「沒看這幾天的新聞嗎？妳還真把部桃當成景點了嗎？妳用這種看熱鬧的心態說想看一下，真的是很87（白癡諧音）！」

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沒想到女友不僅大哭大鬧，還跑出家門，並傳訊息說「我們分手吧！」事隔4天，「靠北景點2.0」又有一篇文章，「後來女友跑去部桃借廁所，被門口人員大罵一頓、趕走了」，疑似是想參觀部桃的女友後續。

看到貼文後，其他網友忍不住想罵人，「居然有後續……@@」、「你怎麼忍受得了」、「這種女友，真的有誇張了！難保以後還會做出什麼脫序行為」、「沒用掃把趕出去已經很有禮貌了」、「重點是不要匿名，我們比較好，離遠一點，感謝你。」

也有人從頭到尾都質疑，這根本是一篇創作文，「不要拿部桃來做文章。他們很辛苦壓力很大ㄟ」、「這篇到底還要寫多久」、「不錯，這個故事有結合到時事，值得讚許。」還有網友直呼，不管事情真相如何，把防疫都做玩笑看待搏關注，都是非常惡劣的事情，畢竟醫護人員用生命守護台灣，卻有人將醫院當作景點來看，真的相當沒有同理心。