　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

影／男主人生前最後交談曝！桃園一家4口CO中毒亡...全家同床殞命

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區成章一街大樓住戶22日晚間發生一家四口意外死亡案，桃園地檢署檢察官23日下午率法醫在中壢殯儀館相驗，初步結果研判為一氧化碳中毒，法醫已採集檢體送交法醫研究所化驗，結果出爐後即可釐清死因；家屬透露對死因沒有太多意見，但對於年輕的一家四口突然離世都感到悲痛不已。

▲桃園市中壢區成章一街大樓住戶22日晚間發生一家四口意外死亡案現場。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市中壢區成章一街大樓住戶22日晚間發生一家四口意外死亡案，圖為案發現場。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市中壢區成章一街大樓住戶22日晚間發生一家四口意外死亡案，檢方23日下午在中壢殯儀館相驗。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市中壢區成章一街大樓住戶22日晚間發生一家四口意外死亡案，檢方23日下午在中壢殯儀館相驗。（圖／記者沈繼昌攝）

位於中壢區成章一街某大型社區7樓住戶張姓一家四口意外死亡案，桃檢不敢大意，23日下午1時40分由主任檢察官康惠龍、檢察官劉威宏率法醫前往中壢殯儀館相驗，張姓死者家屬與公司同事等人都到場陪同。

據警方指出，22日傍晚張姓死者妹妹曾會同屋主、警方到場查看，初步研判沒有外力入侵跡象，4人都躺臥主臥室床上，但均已無呼吸心跳，當時消防局人員不放棄，曾將4人輪流進行CPR後轉送林口長庚等四家醫院搶救，但最後都宣告不治，死者妹妹曾向警方透露，哥哥曾說身體不適有向公司請假在家休息。

▲桃園市中壢區成章一街大樓住戶22日晚間發生一家四口意外死亡案，家屬(右)與公司主管(左)討論案情。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市中壢區成章一街大樓住戶22日晚間發生一家四口意外死亡案，家屬與公司主管討論相關案情。（圖／記者沈繼昌攝）

公司同事向警方說，21日張男曾透過Line說身體不舒服要請假，隔天同事再傳賴關心時已未讀且無回應，22日主管多次打電話都未接，才覺得有異趕緊趁下班後到現場查看；主管很自責地向家屬說抱歉，如果早一天到場關心，應該就不會發生憾事。

檢方相驗4具遺體後初步研判都是一氧化碳中毒致死，法醫從4人身上採集檢體送至法醫研究所進行化驗，待化驗結果出爐後可以釐清真正死因。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►一家4口CO中毒逝！嬤獲通知「悲慟癱坐椅」　同事1通電話揭悲劇

►一氧化碳中毒4死！校長沉痛「小兄弟很乖」…家屬悲赴殯儀館相驗

►桃園新屋千坪回收場深夜大火　打火兄弟10小時馬拉松灌救滅火

ET快訊
快訊／共軍今派13架次共機擾台！　今年最多
快訊／竹北工安意外　夫目睹堆高機輾妻「內臟爆裂」慘死
好市多挖到大神清潔劑　「對比照真的厲害」主婦哭了
確診案例「有2天社區足跡」　陳時中驚：防火牆裡有小縫隙
快訊／鄭爽爸爸公開道歉！「沒有正確引導孩子」改口要養小孩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

用餐一半聽到越南♫…他秒報警！　原來跟大家習慣的這動作有關

沒辦法反抗…大型黑狗一口咬下　2歲男童「頭破裂噴血」痛苦倒地

教官帶女學生「上摩鐵2、30次」！被抓包喊：妳很需要我吧…下場曝

快訊／竹北回收廠恐怖工安意外　夫目睹堆高機輾妻「內臟爆裂」

快訊／外送員擦撞「機車直直撞」衝進麵店　網嚇壞：是得來速？

影／男主人生前最後交談曝！桃園一家4口CO中毒亡...全家同床殞命

寒舍蔡伯府猝逝　姐曝「有用藥習慣」調病歷再相驗

一家4口CO中毒逝！嬤獲通知「悲慟癱坐椅」　同事1通電話揭悲劇

高雄小吃攤爆「回收剩湯」！目擊者錄下：豬腳也放回鍋裡…業者喊冤

快訊／高雄左營工安意外！工人墜樓「當場死亡」…家屬心碎抵現場

華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

趙小僑網購吐「高個子困擾」　買短版上衣「胸部都快遮不住了」

40歲張柏芝《姐姐2》再唱《星語心願》　後台爆哭「唱不好」...那英一句話diss超直白

黃仁燁想尿尿..靠車銀優幫脫褲子　「她是我堂姊」文佳煐素顏衝男友懷裡

華晨宇被爆「和張碧晨瞞婚生子」　堂哥發聲疑揭真相：妖風四起

那英跳舞自嘲「垮了」：我還是唱吧！　加盟《姐姐2》一見她們「妳倆誰啊？」

用餐一半聽到越南♫…他秒報警！　原來跟大家習慣的這動作有關

沒辦法反抗…大型黑狗一口咬下　2歲男童「頭破裂噴血」痛苦倒地

教官帶女學生「上摩鐵2、30次」！被抓包喊：妳很需要我吧…下場曝

快訊／竹北回收廠恐怖工安意外　夫目睹堆高機輾妻「內臟爆裂」

快訊／外送員擦撞「機車直直撞」衝進麵店　網嚇壞：是得來速？

影／男主人生前最後交談曝！桃園一家4口CO中毒亡...全家同床殞命

寒舍蔡伯府猝逝　姐曝「有用藥習慣」調病歷再相驗

一家4口CO中毒逝！嬤獲通知「悲慟癱坐椅」　同事1通電話揭悲劇

高雄小吃攤爆「回收剩湯」！目擊者錄下：豬腳也放回鍋裡…業者喊冤

快訊／高雄左營工安意外！工人墜樓「當場死亡」…家屬心碎抵現場

用餐一半聽到越南♫…他秒報警！　原來跟大家習慣的這動作有關

沒辦法反抗…大型黑狗一口咬下　2歲男童「頭破裂噴血」痛苦倒地

擔心爸爸施壓男友被嚇跑了　小嫻認「還不敢帶金剛回家」

快訊／共軍今派13架次共機擾台！　今年最多

親生女兒→攝影工具人！　「三口團圓照」牠疑惑回眸：你誰？

牛年掃除「3日期」曝！專家公開「錢進大門」3招　方位擺飾1次看

北市都發局長黃景茂接住都中心執行長　柯文哲：被中央挖腳

環球晶二度調高Siltronic收購價！　每股升至145歐元　

家樂福中壢店購物供拋棄式手套　鄭文燦讚落實防疫：桃園沒封城

就你交不到男友？單身太久萌生3點「自我懷疑」　要記得你不是一個人

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

社會熱門新聞

即／寒舍創辦人長子蔡伯府驟逝　享年48歲

小六男性侵2學弟！手機一開全是「A片紀錄」

蔡伯府上演《情定大飯店》！婚後被戴綠帽翻臉

游否希被罵「靠北」又挨告結果出爐

即／桃園一家四口　一氧化碳中毒亡

台南男大生輾斃校花女友　國民法官判無期

男友入獄「神級女友」扛毒品事業　引毒蟲搶照顧

即／高雄左營工安意外！工人墜樓「當場死亡」

快訊／男疑開車滑手機猛撞匝道受傷

高雄小吃攤遭爆回收剩湯！目擊者錄影投訴…業者喊冤

影／桃一家四口疑一氧化碳中毒送醫不治

桃園爸沒上班！「1家4口家中亡」陳屍點曝

雇主誣陷偷錢！她忍淚吞了「驗出DNA」

新北大善士「葉董」遭2噸半石造佛像壓死

更多熱門

相關新聞

蔡伯府猝逝　死因待調病例釐清「暫冰存」

蔡伯府猝逝　死因待調病例釐清「暫冰存」

寒舍餐旅集團創辦人蔡辰洋長子蔡伯府22日傳出身體不適，經送醫後仍宣告急救無效，不治死亡，享年48歲。檢方今中午12時許會同法醫相驗遺體，目前初步已排除自殺、他殺可能，研判應是因病自然死亡，但為求謹慎還是要調閱蔡的相關病歷釐清死因。

遭女團成員飆罵是婊子、破麻　梁云菲不忍了蒐證提告

遭女團成員飆罵是婊子、破麻　梁云菲不忍了蒐證提告

桃園爸沒上班！「1家4口家中亡」陳屍點曝

桃園爸沒上班！「1家4口家中亡」陳屍點曝

美國防部長提名過關　支持確保台灣自衛能力

美國防部長提名過關　支持確保台灣自衛能力

邱淑媞列指揮中心4大罪狀：部桃應禁止出入

邱淑媞列指揮中心4大罪狀：部桃應禁止出入

關鍵字：

中壢一家四口意外死亡檢警相驗一氧化碳中毒影音

讀者迴響

熱門新聞

案881確診！病毒恐在社區傳播　台大建議「桃園患者篩檢」

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

藍心湄「高鐵上吃便當」被提醒防疫！高EQ讓網友服了

愛莉莎莎唐吉訶德排隊等1小時！

即／寒舍創辦人長子蔡伯府驟逝　享年48歲

華晨宇爆逼張碧晨墮胎　3年前爆料被挖！

百萬YouTuber影片點閱「不到10萬」！網指1關鍵回不去

快訊／張碧晨坦承生下女兒　孩子爸華晨宇

「手機被強迫登出」臉書當機？　網驚：以為被盜

小六男性侵2學弟！手機一開全是「A片紀錄」

周志浩開會離席！陳時中：緊急狀況

華晨宇被傳劈腿「張碧晨疑重疊鄧紫棋」　工作室回應

女把錦鯉煮來吃　「丟掉很浪費」

蔡伯府上演《情定大飯店》！婚後被戴綠帽翻臉

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

更多

最夯影音

更多
華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」
25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面