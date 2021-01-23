影／男主人生前最後交談曝！桃園一家4口CO中毒亡...全家同床殞命

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區成章一街大樓住戶22日晚間發生一家四口意外死亡案，桃園地檢署檢察官23日下午率法醫在中壢殯儀館相驗，初步結果研判為一氧化碳中毒，法醫已採集檢體送交法醫研究所化驗，結果出爐後即可釐清死因；家屬透露對死因沒有太多意見，但對於年輕的一家四口突然離世都感到悲痛不已。

▲桃園市中壢區成章一街大樓住戶22日晚間發生一家四口意外死亡案，圖為案發現場。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市中壢區成章一街大樓住戶22日晚間發生一家四口意外死亡案，檢方23日下午在中壢殯儀館相驗。（圖／記者沈繼昌攝）

位於中壢區成章一街某大型社區7樓住戶張姓一家四口意外死亡案，桃檢不敢大意，23日下午1時40分由主任檢察官康惠龍、檢察官劉威宏率法醫前往中壢殯儀館相驗，張姓死者家屬與公司同事等人都到場陪同。

據警方指出，22日傍晚張姓死者妹妹曾會同屋主、警方到場查看，初步研判沒有外力入侵跡象，4人都躺臥主臥室床上，但均已無呼吸心跳，當時消防局人員不放棄，曾將4人輪流進行CPR後轉送林口長庚等四家醫院搶救，但最後都宣告不治，死者妹妹曾向警方透露，哥哥曾說身體不適有向公司請假在家休息。

▲桃園市中壢區成章一街大樓住戶22日晚間發生一家四口意外死亡案，家屬與公司主管討論相關案情。（圖／記者沈繼昌攝）

公司同事向警方說，21日張男曾透過Line說身體不舒服要請假，隔天同事再傳賴關心時已未讀且無回應，22日主管多次打電話都未接，才覺得有異趕緊趁下班後到現場查看；主管很自責地向家屬說抱歉，如果早一天到場關心，應該就不會發生憾事。

檢方相驗4具遺體後初步研判都是一氧化碳中毒致死，法醫從4人身上採集檢體送至法醫研究所進行化驗，待化驗結果出爐後可以釐清真正死因。

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