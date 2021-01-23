部桃院內病患三女兒染疫！第三次採檢才陽性確診「目前無症狀」

▲本土個案感染關係圖。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

部立桃園醫院群聚再擴大，中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內再確認1例本土病例，指揮官陳時中表示，該案是首起部桃院內病患（案881）的另一名同住三女兒（案885），也是案881在部桃住院期間的主要照顧者，原本已經被列為居家隔離對象，經過兩次採檢陰性，第三次才確診。

案881有三名同住女兒，其中2人為主要照顧者，因為護理師（案852）確診列接觸者隔離，11日、17日採檢都陰性，但今日確定其中1人染疫（案885）。陳時中表示，她是本國籍50多歲女性，昨(22)日因案881、882確診，再次進行接觸者採檢，並於今日確診，個案迄今無症狀。衛生單位已啟動疫情調查及防治作為。陳時中表示，該案本來就在隔離，和先前確診的大女兒（案882）情況不同，相關影響相對小；至於二女兒也是採檢三次，目前都是陰性。

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指揮中心統計，截至目前國內累計143,747例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含140,780例排除)，其中884例確診，分別為776例境外移入，69例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、783人解除隔離、94人住院隔離中。