快訊／新增1例本土！首名部桃院內患者「再1女兒確診」

記者洪巧藍／台北報導

部立桃園醫院群聚再擴大，中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內再確認1例本土病例，指揮官陳時中表示，該案是首起部桃院內病患（案881）的另一名女兒（案885），是案881在部桃住院期間的主要照顧者，整起群聚確診個案來到13例。

▲中央流行疫情指揮中心記者會，資料照。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心昨日公布國內增加2例本土，是受到染疫護理師（案852）照顧的高齡90多歲男性病患（案881）與患者大女兒（案882），今日再確認該家庭成員確診，是案881的另一名女兒（案885），為本國籍50多歲女性。

指揮中心表示，案885先前已列為案852之接觸者，並曾於1月11日及1月17日採檢，結果皆為陰性，續於家中進行居家隔離；昨(22)日因案881、882確診，再次進行接觸者採檢，並於今日確診，個案迄今無症狀。衛生單位已啟動疫情調查及防治作為。

▲本土個案感染關係圖。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計143,747例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含140,780例排除)，其中884例確診，分別為776例境外移入，69例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、783人解除隔離、94人住院隔離中。