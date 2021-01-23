林俊憲：邱淑媞最沒立場指責防疫　台灣人會永遠記住她的不作為

▲前台北市政府衛生局長邱淑媞。（圖／翻攝自Facebook／邱淑媞）



記者林銘翰／台北報導

衛福部桃園醫院爆發群聚感染，前台北市政府衛生局長邱淑媞卻在臉書發文痛批指揮中心，並羅列四大紕漏抨擊防疫欠缺邏輯，正確作法就是要禁止部桃人員進出。對此，民進黨立委林俊憲表示，邱淑媞都是最沒有立場指責防疫的人，台灣人會永遠記得當年犧牲的人們，也會記住是誰的不作為，導致這些人失去寶貴生命。

邱淑媞23日在臉書發文表示，防疫其實只是很簡單的邏輯，但很遺憾指揮中心嚴重欠缺防疫邏輯，尤其是發生院內群聚後出院者也應一人一戶，才不會出現出院病人、家屬都被感染的狀況。

對此，林俊憲表示，SARS時期的台北市衛生局長邱淑媞，昨天發了一篇攻擊指揮中心「四大錯誤」的文，立刻引發大批網友的怒火，因為當年正是她的錯誤決策，封閉和平醫院後就放任不管，導致7位醫院人員、24位民眾死亡。

林俊憲指出，邱淑媞對指揮中心的批評毫無值得討論的地方，邱淑媞口口聲聲說封院是中央和地方的決定，但中央的公文在決定封院以後才送到。此外，公文上寫了「進行醫院分區使用管理」，但最重要的分區管理一直沒有做，導致院內近千人就這樣在恐慌中互相感染，最後釀成悲劇。

林俊憲說，當年面對SARS全台灣都沒有經驗，在付出寶貴人命的慘痛教訓後才有今天的防疫模式，但無論如何，邱淑媞都是最沒有立場指責現在防疫的那個人，「台灣人會永遠記得當年犧牲的人們，但同樣的也會記住是誰的不作為，導致這些人失去寶貴生命」。

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