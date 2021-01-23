台灣人口首度負成長「-4.2萬人」　內政部曝2原因...與新冠有關

▲內政部指出新冠肺炎為造成台灣人口負成長原因之一。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

內政部23日公布最新我國人口統計數據，2020年戶籍人口總數為2356.1萬人，較2019年減少4.2萬人，是我國人口首度呈現負成長。

至於人口減少原因，內政部指出，除因出生率下降，導致自然增加（出生人數減與亡人數）較2018年減少7907人外，更因為新冠肺炎延燒，造成外國人遷入人數大幅減少，社會增加（遷入人數減遷出人數）減少3萬3978人。

內政部說，1989年底我國人口突破2000萬人，達2015.66萬人；2008年底時，則有達2303.70萬人；直到2019年底，台灣人口達2360.31萬人最高峰。2020年底我國戶籍登記人口數計2356萬1236人，上年底減少4萬1885人，總增加率為-1.78‰，人口數下降至約2017年底水準。

另外，內政部也表示，6都人口占全國總人口近7成，其中人口總增加率增幅以桃園市增幅8.8‰最大；新北市增3.0‰次之；台中市增1.96‰居第3；而台北市則減少16.3‰較多。

縣市人口總增加率方面，以連江縣增幅14.41‰最大；新竹縣增12.06‰次之；澎湖縣增7.06‰居第3；另新竹市及金門縣分別增5.80‰及2.93‰，其餘各縣市均呈負成長。