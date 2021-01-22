群益經理人組「炒股團」7檔股票海撈2億　投資人慘賠2300萬

▲前群益投信經理人黃常恩涉嫌組炒股集團聯手獲利近2億元。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前群益投信基金經理人黃常恩，前年才因涉嫌動用基金炒股遭檢調搜索，專案小組再查出，黃和林彥合等人利用基金炒作原相科技等7檔股票，總獲利約2億元，涉嫌違反《證券投資及信託顧問法》、《證券交易法》等罪，檢調22日再次發動搜索，約談黃常恩等7名被告到案。

黃常恩在2019年間，就因利用人頭和自己掌控的「創新科技基金」反向操作，遭檢調約談後，被群益投信免職，檢調查出，他涉嫌在2018年間，分別和林彥合使用自己或人頭帳戶，下單買進原相(3227)、晶電(2448)、華泰(2329)，再讓「創新科技基金」進場把3檔股價帶高後，人頭帳戶就賣出持股，黃因此獲利240萬左右，林獲利130萬元，基金卻虧損約2300萬元。

▲林彥合先前曾和黃常恩一起遭約談過。（資料照／記者劉昌松攝）

此外，黃常恩、林彥合還和吳秀聰、陳錫演、趙雲川等人，用相同手法，從2017年4月到2019年8月間，陸續買進元太科技(8069)、雙鴻科技(3324)、匯鑽科技(8431)、良維科技(6290)、原相科技(3227)，再由黃常恩控制創新科技基金進場，等股價高點時倒貨套利總共1.9億元。

沒想到，檢調介入追查比對相關人帳戶進出場紀錄時，統一證券營業員張志豪竟然告知林彥合，有相關犯罪嫌疑人的帳戶遭調閱，涉嫌洩密罪。全案由台北地檢署檢察官王如玉在22日指揮調查局新北市調處，兵分11路，搜索約談黃常恩等7名分別涉嫌《證券投資及信託顧問法》背信罪、《證券交易法》操縱股價罪、《刑法》洩密罪被告到案釐清案情。

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