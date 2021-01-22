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快訊／台灣微軟爆內鬼！前經理「假標案」勾外賊　狂A1.2億入袋

▲▼駭客（Haker）示意圖。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲前台灣微軟經理涉嫌勾結外人以折扣價取得軟體對外販售牟利。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台灣微軟公司前經理張銘芳涉嫌為了增加自己的業績，夥同代理商、經銷商，以不實的郵局採購需求，向微軟申請政府折扣價，再由代理商、經銷商拿這些軟體到市場上販售牟利，不但張銘芳獲得380萬元的業績獎金，代理商和經銷商好友更是賺到1.2億元的鉅額價差，讓台灣微軟損失慘重，檢調22日兵分12路，搜索約談張等5名被告，全依詐欺、背信等罪嫌偵辦中。

台灣微軟公司除透過代理、經銷商等通路販售軟體外，若是遇到有政府機關或郵局等公部門需要採購，都會以專案方式提供遠低於市價的特殊折扣，張銘芳疑似就是利用這個折價空間，讓自己和朋友們從中獲利。

檢調獲報，張銘芳在2016年到2017年間，和代理商、展碁國際企劃經理鄭珮雯，經銷商、精誠軟體業務代表翁沛詠，中菲電腦業務經理莊至傑，以及大同世界科技協理楊天助等人，佯稱郵局有大批採購需求，以假的報價單，向台灣微軟爭取折扣價。

張銘芳疑似用相同手法，前後虛報了30幾筆假公部門採購，藉此獲得380多萬元業績獎金，代理商和經銷商取得低價軟體到市面上販售，獲得價差更高達1.2億餘元。檢察官洪敏超22日指揮調查局台北市調處，搜索張銘芳住處等12個地方，並以詐欺、偽造文書、背信等罪嫌被告身分，約談張銘芳和他的代理經銷商朋友們共5人。

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