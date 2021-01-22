萬華白吃女口頭禪：掛劉德華的帳...孔劉會付錢　犯30案收押！

▲席女老是白吃白喝還宣稱有藝人要去幫她付錢，被法院裁定收押。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北席姓女子習慣白吃白喝，而且都是在店裡享受大餐後，大喇喇地坐在店內宣稱「王陽明是我乾弟」，「掛劉德華的帳」，近幾年成為萬華、中正區店家頭痛的白吃客，20日才因耍賴不付350元的洗頭費被起訴，21日又到超商偷東西被抓到，竟辯稱「孔劉會付錢啦」，台北地檢署檢察官訊後向法官聲押獲准。

年約40歲的席女至少從2019年起，就時常出沒西門町、台北車站周邊商圈餐廳，她身無分文又沒帶信用卡入座點餐，每次餐費數百元到上千元，而她和一般白吃白喝客不同，吃飽後不會偷偷溜走，但也不結帳，乖乖在座位上宣稱要等朋友來付錢，等到餐廳要打烊了，店員才驚覺不對勁而報警。

此外，席女也常到超商內搜刮飲料、食物後就走，每次落網都辯稱，藝人王陽明是她的乾弟，她和藝人很熟，都可以掛劉德華、杜德偉等人的帳上，之後再一次結清，雖然法院調查後發現，席女患有妄想症，但是醫院鑑定認為，她還是知道偷竊等行為是違法的，過去已因約30件竊盜、詐欺案，被法院判處拘役進入看守所。

日前席女又跑到武昌街1間連鎖美髮店，剪了350元的頭髮後，坐在店裡等朋友去付帳，店員從下午陪著等到晚上，決定報警，檢察官20日依詐欺罪嫌起訴她，沒想到隔天，席女又去衡陽路超商，拿了一盒約800元的春節禮包就走，店員狂奔追回報警送辦，席女仍堅稱韓國藝人孔劉說了會幫她付帳，檢察官當晚訊後以涉嫌詐欺罪，有反覆實施之虞等理由，向法院聲押獲准。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

新店恐怖詐騙團徵人頭「2萬供住宿」！手機轉帳新招 4個月詐千萬

亂丟垃圾拒罰「落跑闖紅燈被撞死」 3人挨告過失致死結果出爐

「不要再有滅族的董家」 普悠瑪罹難家屬控運安會調查報告不實