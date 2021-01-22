勞動基金炒股風暴龐雜...還沒查完　北檢聲請延押貪官2個月

▲台北地檢署向法院聲請延長羈押前勞動部官員游迺文。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前勞動部官員游迺文，涉嫌配合寶佳資產執行長唐楚烈等人，組成炒股聯盟，用勞動基金協助拉抬遠東百貨公司股價，讓寶佳逢高賣出獲利約千萬元，勞動資金卻因此慘賠，由於案情牽扯包括復華、統一等4家投信，關係複雜，游迺文羈押期限將屆，台北地檢署為免相關人勾串滅證，決定向法院聲請延長羈押游迺文2個月。

2020年9月間，勞動部接獲檢舉，勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文從8月起，不尋常地越過下屬，直接指示基金代操業者，以最低24.73元的相對高價買進遠百，游後來發現，下屬改成逢低買進，馬上就是一陣飆罵，接著就違反規定直接向代操基金業者下單，陸續買進數千張遠百股票。

▲寶佳資產管理公司執行長唐楚烈涉嫌為了高價賣股，找官員協助炒高股價 。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官黃筵銘指揮廉政署追查發現，原來是寶佳集團旗下寶佳資產執行長唐楚烈，和投資主管邱裕元，涉嫌從2019年5月起，計畫炒作遠百股票獲利，但到了2020年7月間，持股出脫不如預期，決定透過邱的老朋友游迺文，動用他負責的勞動基金進場，承接寶佳持有的遠百股票。

而游迺文和邱裕元疑似在唐楚烈授意下，為了擴大炒股範圍，由寶佳出錢，游迺文出面，找來復華投信公司主管等人，到財經大老板開設的「馥邑隱廚」，大吃6萬元豪華餐，組成炒股聯盟，聯手以勞動基金抬價，讓讓寶佳如願以高價出脫遠百股票獲利。

檢廉已陸續發動5波搜索約談，涉案範圍除勞動部以及寶佳資產外，也擴及復華投信、統一投信、群益投信等勞動基金代操業者，至今已有游迺文唐楚烈、邱裕元、復華投信投資長邱明強、經理人劉建賢等5人遭收押禁見。

其中最早被收押的游迺文除了涉嫌貪污、炒股外，他過去8年來每月刷卡15萬到22萬元，比月薪10萬多元高，竟還擁有900萬元存款，另外涉嫌財產來源不明等罪，涉案情節仍有諸多疑點需要釐清，但押期到1月底即將截止，檢察官已決定向法院聲請延押。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】



亂丟垃圾拒罰「落跑闖紅燈被撞死」 3人挨告過失致死結果出爐

「不要再有滅族的董家」 普悠瑪罹難家屬控運安會調查報告不實

萬華白吃女口頭禪：掛劉德華的帳...孔劉會付錢 犯30案收押！