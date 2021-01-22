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桃園防疫醫院聯防會議　鄭文燦：桃園是防疫第一線、我桃園我驕傲

▲桃園市長鄭文燦22日在桃園市防疫醫院聯防會中指出，桃園不是疫區而是防疫第一線，對於不少網友在臉書貼出「我桃園我驕傲」，身有同感。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦22日在桃園市防疫醫院聯防會中指出，桃園不是疫區而是防疫第一線。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對部桃疫情出現醫護人員群聚感染事件，導致疫情升溫，桃園市22日舉行防疫醫院聯防會議，市長鄭文燦指出，這陣子很多市民在臉書貼上「我桃園我驕傲」，為桃醫醫護人員加油打氣，看到部分桃醫醫護人員住在桃醫隔離，這種精神令人動容，希望國人為桃醫加油打氣，中央與地方同心防疫，一起撐住桃園、守住台灣。

桃園市防疫醫院聯防會議今天中午在市府綜合會議廳舉行，包括行政院長蘇貞昌、政務委員黃致達、衛福部次長石崇良、國防部參謀本部副總長執行官徐衍璞、市長鄭文燦與衛生局長王文彥等人與會，桃園市9家責任醫院院長、副院長等人出席。

▲桃園市防疫醫院聯防會上，閣揆蘇貞昌與市長鄭文燦向與會醫院代表打氣加油。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市防疫醫院聯防會上，閣揆蘇貞昌與市長鄭文燦向與會醫院代表打氣加油。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦說，桃園是台灣的第一站，從國境、醫院與社區，3道防線都非常重要，台灣只有一個，我們必須團結合作、同心抗疫。在過去的一年中，台灣防疫成績廣受世界肯定，目前正處疫情高峰期，桃園扮演責任變得更吃重，他特別感謝蘇院長特別趕抵桃園，為桃園所有責任醫院打氣加油，尤其過去一年中，桃園市共收治確診病例223人，占了全國病例的25.7%，超過四分之一，其他如隔離、集中檢疫與採檢人數也是全國之冠，桃園醫院更是防疫的重鎮。

鄭文燦強調，桃園醫院迄今收治114名確診患者，占全桃園一半數量，桃園所有的醫護人員與防疫同仁，壓力很大且負擔很重，但大家都沒有叫苦，所有付出都是為了保護國人健康，守住防疫第一線，避免有任何破口；尤其還要感謝包括消防局打火弟兄，迄今出勤任務高達485個車次，搭載確診病患137人，環保局消毒次數高達7158個點，衛生局同仁，每次疫調期間都是燈火通明，都是晚上加班，因為要第一時間完成追蹤個案，確認是自行隔離或者居家檢疫，大家全力以赴，從不會喊累，希望大家能撐住守住，這是桃園的責任。

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