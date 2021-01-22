盧秀燕PO文暖喊：全力助桃！釣出他「29字親回」…破千網友讚翻

▲台中市長盧秀燕替桃園加油。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華／台中報導

近日桃園發生群聚感染，部分縣市政府禁止相關人員赴桃洽公，對此，台中市長盧秀燕22日上午接受媒體訪問時表示，患難時更要相挺、互相支持，不分桃園人、台中人，台中不但沒有禁桃、還有助桃，雖然相關資訊由中央統一宣布不便透露，但桃園醫院需要協助之處，台中也有伸出援手；盧市長也強調，一個城市防疫非常辛苦，鄭文燦市長辛苦了，只要大家抱有同理心與關心，齊心協力，一定可以共度難關。

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▲▼防疫當前2名市長相互打氣。（圖／翻攝自Facebook／盧秀燕，下同）

對此，桃園市長鄭文燦22日下午也隨即在盧市長臉書留言，感謝市長同心抗疫，一起做第一線醫護人員溫暖且堅強的後盾，盧市長也回覆「防疫非常辛苦，大家齊心協力，我們一起共度難關，加油！」，兩位市長互相加油打氣，吸引許多網友按讚。

盧市長上午參加太平蝙蝠洞延伸步道建置工程啟用典禮時，媒體詢問針對桃園群聚感染擴大，台中防疫如何因應？盧市長表示，過年期間聚集人潮可能稍微多一些，為了全民健康、為了防疫考量，市府做了一些調整，例如針對數百人以上的大型集會活動，儘量停辦或延期；而今日活動雖然位於戶外、人數也未超過百人，但仍要求參與者全程戴口罩、實聯登記、量體溫並消毒雙手，加嚴防疫。

盧市長也提醒，台中市政府及所屬機關已防疫升級，從今日開始洽公除了戴口罩、量體溫、消毒雙手外，也必須實聯登記，造成不便敬請見諒，唯有全民共同重視防疫、加強防疫，才能保持健康過好年。