　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中3月女嬰猝死！媽與男友「關鍵說法兜不攏」遭限制住居

記者李忠憲／台中報導

台中市西屯區昨（21日）晚間發生一起3個月大女嬰猝死意外！事發當時女嬰母親與同居男友爭吵，突然發現女嬰沒呼吸心跳，趕緊將人送醫，惟女嬰經搶救後，仍是宣告不治。對此，檢警今（22日）下午初步相驗後，發現女嬰無明顯外傷，但女嬰母親、同居男友說法有出入，因此將2人限制住居。

▲台中市西屯區發生女嬰猝死意外。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲台中市西屯區發生女嬰猝死意外。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方指出，今報請台中檢察官偵辦相驗，目前案發現場並無外力介入、打鬥痕跡，女嬰也無任何明顯外傷，無家暴情事，惟女嬰母親與同居男友的說法有出入，檢方對於死因仍有疑慮，因此將2人限制住居，並預計下周進行解剖，以釐清詳細死因。

家暴防治中心主任侯淑茹表示，從院方資料看，女嬰到院時衣著乾淨，但送醫前就已無呼吸心跳，且四肢冰冷、瞳孔放大，身上沒有任何外傷，確切死因還要進一步相驗；此外，侯淑茹也提到，女嬰與生母、及生母前夫（與女嬰無血緣關係）3人同住小套房裡，昨夜女嬰母親與前夫發生爭吵，警方獲報到場時及發現女嬰死亡，緊急將其送醫後仍不治。

另外，台中市社會局也指出，女嬰其實是龍鳳胎，出生3個月有3次通報紀錄，皆為媽媽疏於照顧，而女嬰的雙胞胎哥哥則1月時被社會局安置，目前受照顧情況良好。

ET快訊
快訊／「防疫保單」賣爆　台產宣布暫停收件時間點
「有那麼難考嗎」陪女友考公營　成績出爐哭了！他直接被放生
華晨宇仍單身！與張碧晨「無婚姻關係」　共同撫養女兒
快訊／華晨宇再發聲！甜讚女兒　自曝隱瞞原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2釣客忘我不知漲潮！回頭驚見「路變海」　海巡急搜救險滅頂

群益經理人組「炒股團」7檔股票海撈2億　投資人慘賠2300萬

台南男狠擊路旁2車「開天窗」　被逮自爆「超大咖」...警驚呆

快訊／台灣微軟爆內鬼！前經理「假標案」勾外賊　狂A1.2億入袋

彰化和美19歲foodpanda外送員　擊落女醫護機車...右側手腳挫傷

台中3月女嬰猝死！媽與男友「關鍵說法兜不攏」遭限制住居

跟「真理褲妹」共乘小黃…噁男在後座推倒她性侵　運將：以為情侶

義大跨年之旅　女兒轉頭看見爸…牽的不是媽！「愛愛足跡」噴4國

台中拖板車煞車壞了…「65秒飆闖2紅燈」撞爛貨車！夫妻破頭慘死

快訊／宜蘭砂石車「盲駕式追撞」　4車變「串燒」挺出路口15米

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

台灣人講話穿插英文！　韓妹秒舉例「你有GET到嗎」4分析好有感

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

居家檢疫女隔離想念台灣薑母鴨 她窗外「垂降童軍繩」取餐成功

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲：沒做的事，我處之泰然

2釣客忘我不知漲潮！回頭驚見「路變海」　海巡急搜救險滅頂

群益經理人組「炒股團」7檔股票海撈2億　投資人慘賠2300萬

台南男狠擊路旁2車「開天窗」　被逮自爆「超大咖」...警驚呆

快訊／台灣微軟爆內鬼！前經理「假標案」勾外賊　狂A1.2億入袋

彰化和美19歲foodpanda外送員　擊落女醫護機車...右側手腳挫傷

台中3月女嬰猝死！媽與男友「關鍵說法兜不攏」遭限制住居

跟「真理褲妹」共乘小黃…噁男在後座推倒她性侵　運將：以為情侶

義大跨年之旅　女兒轉頭看見爸…牽的不是媽！「愛愛足跡」噴4國

台中拖板車煞車壞了…「65秒飆闖2紅燈」撞爛貨車！夫妻破頭慘死

快訊／宜蘭砂石車「盲駕式追撞」　4車變「串燒」挺出路口15米

2釣客忘我不知漲潮！回頭驚見「路變海」　海巡急搜救險滅頂

看你對幾題！大學學測社會科答案出爐

國家製藥隊加碼投資「做全民後盾！」　8企業斥資58億元新增產線

快訊／「防疫保單」賣爆　台灣產險宣布：下周一起暫停收件

4/7前吃法式龍蝦不用錢　王品牛排消費2客套餐送法式紅醬龍蝦

劉樂妍批「台灣真的好危險」　拍片炫耀接受檢測…遭抓口罩亂戴！

吳進興／新冠檢驗費用　基層醫檢師與檢測單位真的受補貼了嗎？

上任三把火　拜登快速剷除川普前朝「三惡人」

拚過年前14天完成檢疫！桃機入境4300人　創返鄉潮單日最高峰

蔡英文指示「守黃捷」　藍委直言邏輯很奇怪...曝背後關鍵原因

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

社會熱門新聞

麻豆傳媒「女優薪水」曝　瑪莎拉蒂、水鬼誘下海

桌球教練偷吃學生媽！「舔小菊」大讚好會叫

獨／警接家暴通報　3月大女嬰不治

富王鴨肉「租出去了」　同條街店家下訂

進房30分鐘後　內褲脫到一半出事

游否希被罵「靠北」又挨告結果出爐

3歲童遭虐見媽崩潰！老闆嗆：來告我啊

前台東縣議員凌晨自撞　無生命跡象

新北女檢顏汝羽逼被告認罪　成送懲司法官第1人

台南假土豪「鈔票槍」戰酒店　身分起底黑白通緝

女友不給愛愛　金門男怒上傳她自慰片

43秒被檢舉2次　他申訴結果悲劇

共乘小黃…男在後座「推倒辣妹」性侵　運將：以為情侶

司機飆罵口罩沒戴好老人　國光客運：開除

更多熱門

相關新聞

長庚：案881戶外採檢後直上負壓病房

長庚：案881戶外採檢後直上負壓病房

案852護理師照顧的90多歲男性病患（案881）確診新冠肺炎，為部桃群聚首例病患確診，其同住的大女兒（案882）也確診。指揮中心表示，他是在21日因牙痛由衛生局安排到長庚就醫，經採檢染疫。長庚醫院稍早回應，表示他是在戶外篩檢站通報採檢後，直接上負壓病房治療，過程中所有工作人員均採高規格防疫，民眾不必驚慌。

「這縣市」染疫人數成第1　全台最新確診地圖曝

「這縣市」染疫人數成第1　全台最新確診地圖曝

部桃首位患者染疫！女兒也確診「曾外出買三餐」　足跡疫調中

部桃首位患者染疫！女兒也確診「曾外出買三餐」　足跡疫調中

部桃首位院內染疫病患　確診者中最高齡

部桃首位院內染疫病患　確診者中最高齡

部桃第一波採檢共11人確診！陳時中：陰性者並未完全排除感染

部桃第一波採檢共11人確診！陳時中：陰性者並未完全排除感染

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

主人的任務！正妹激動演講　短裙滑出一根

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

華晨宇認了當爸：是的，我們有一個孩子

網紅住台南晶英　名牌遭竊報警！

快訊／張碧晨坦承生下女兒　孩子爸華晨宇

代孕機構疑發聲：鄭爽是人品最差客戶！

疑鄭爽小號PO「肉色馬賽克」！網猜張恒不雅床照

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

爆得罪人突領便當　王凱親自澄清

女每天好累　監視器發現震撼真相

郭書瑤流產痛哭！

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

華晨宇被爆瞞婚生子「小孩1歲了」

部桃病患出院7天後確診 有發燒、肺浸潤等情形

陰莖長度「全球排名」曝光！醫讚：台灣沒有比較短

更多

最夯影音

更多
鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳
賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面