台中3月女嬰猝死！媽與男友「關鍵說法兜不攏」遭限制住居

記者李忠憲／台中報導

台中市西屯區昨（21日）晚間發生一起3個月大女嬰猝死意外！事發當時女嬰母親與同居男友爭吵，突然發現女嬰沒呼吸心跳，趕緊將人送醫，惟女嬰經搶救後，仍是宣告不治。對此，檢警今（22日）下午初步相驗後，發現女嬰無明顯外傷，但女嬰母親、同居男友說法有出入，因此將2人限制住居。

▲台中市西屯區發生女嬰猝死意外。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方指出，今報請台中檢察官偵辦相驗，目前案發現場並無外力介入、打鬥痕跡，女嬰也無任何明顯外傷，無家暴情事，惟女嬰母親與同居男友的說法有出入，檢方對於死因仍有疑慮，因此將2人限制住居，並預計下周進行解剖，以釐清詳細死因。

家暴防治中心主任侯淑茹表示，從院方資料看，女嬰到院時衣著乾淨，但送醫前就已無呼吸心跳，且四肢冰冷、瞳孔放大，身上沒有任何外傷，確切死因還要進一步相驗；此外，侯淑茹也提到，女嬰與生母、及生母前夫（與女嬰無血緣關係）3人同住小套房裡，昨夜女嬰母親與前夫發生爭吵，警方獲報到場時及發現女嬰死亡，緊急將其送醫後仍不治。

另外，台中市社會局也指出，女嬰其實是龍鳳胎，出生3個月有3次通報紀錄，皆為媽媽疏於照顧，而女嬰的雙胞胎哥哥則1月時被社會局安置，目前受照顧情況良好。