護理長ICU驚魂記！醒來見壓脈帶猛拆　心電圖導線狂勒頸險沒氣

▲婦人不想被血壓壓脈帶綁住，竟拿心電圖導線勒住護理長脖子。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

醫院加護病房為監控病患生理機能，都會幫病患裝上測量儀器，1名劉姓婦人去年在台北市西園醫院加護病房醒來，突然拆下血壓壓脈帶，護理長發現後，上前勸阻，反遭劉婦猛抓臉，還用心電圖導線勒住脖子，所幸其他醫護趕到救援，台北地檢署調查後，依《醫療法》妨害執行醫療救護業務罪嫌起訴劉婦。

年約60歲的劉姓婦人是在2020年8月中，因故被送進西園醫院加護病房，上午近11點左右，劉婦突然在病床上騷動，自行撕開纏在手臂上的血壓壓脈帶，病房內黃姓護理長見狀，上前勸阻，希望劉婦能安心休養。

沒想到劉婦不領情，反而徒手猛抓護理長的臉部，還把自己身上的心電圖導線拿起來，勒住護理長的脖子，其他醫護人員看到2人在病床上扭動掙扎，趕緊上前解圍，保護護理長的安全，但護理長臉部、胸部已有擦挫傷，項鍊也被扯斷了。

劉婦遭移送法辦後，辯稱自己當時也意識不清楚，對事發原因以及經過都印象模糊，雖然護理長願意撤回傷害、毀損等罪告訴，但妨害醫護人員執行醫療救護業務罪，屬於非告訴乃論，檢察官調查後依法起訴。

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