部桃臉書曝「精良武器」！白衣勇士信心喊話：會打出世界最漂亮一戰

▲部桃精良武器曝光。（圖／翻攝部桃臉書）

記者陳韻如／桃園報導

部立桃園醫院群聚案22日又傳出2例確診，累計至今已12例，造成全台人心惶惶。對此，部桃22日下午在臉書發文，除感謝各界的鼓勵之外，也要民眾不要太過擔心，「指揮中心已給勇士們足夠且精良的武器」，現在部桃不但裝備充足，且品質精良，「這樣才可保護前線及國人，打出全世界最漂亮的一戰。」

指揮中心22日公布，新增2例本土案例，分別為染疫護理師案852曾照護的住院病患(案881)，以及為該病患之同住家人(案882)，而為了持續強化感染管制作為，指揮中心立即啟動部桃專案，除了清空住院病人外，門診也不再收新病人，但考量診療必要性及延續性，僅提供複診病人服務。出院者須居家隔離14天，期滿安排採檢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，疫情爆發至今，有不少熱心民眾紛紛捐贈物資給部桃。對此，部桃22日下午也在臉書發文表示，民眾從南到北、從老到小，無論是便當、雞排、一束花或一張卡片，都讓前線的勇士們感動不已，「所有的愛心物資及支字片語，是白衣勇士們向奮戰的力量。」

另外，部桃也要民眾不要太過擔心，目前指揮中心已提供足夠且精良的武器，例如，隔離衣、外科口罩、護目鏡及N95口罩等等，「民眾真的不用費心不足的問題真的不用特別捐贈。」部桃表示，目前他們不但裝備充足，且品質精良，這樣才能保護前線及國人，「打出全世界最漂亮的一戰。」

【更多新聞】

桃園疫調人員出現症狀！鄭文燦證實「3人發燒」：第一時間就送隔離

才拜託支援防疫旅館！澎湖卻祭「禁台令」 鄭文燦幕僚怒：落井下石

部桃回溯就醫病患！「匡列1165人」 鄭文燦：一律居家隔離14天