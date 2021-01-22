　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

部桃臉書曝「精良武器」！白衣勇士信心喊話：會打出世界最漂亮一戰

▲▼部桃精良武器曝光。（圖／翻攝部桃臉書）

▲部桃精良武器曝光。（圖／翻攝部桃臉書）

記者陳韻如／桃園報導

部立桃園醫院群聚案22日又傳出2例確診，累計至今已12例，造成全台人心惶惶。對此，部桃22日下午在臉書發文，除感謝各界的鼓勵之外，也要民眾不要太過擔心，「指揮中心已給勇士們足夠且精良的武器」，現在部桃不但裝備充足，且品質精良，「這樣才可保護前線及國人，打出全世界最漂亮的一戰。」

指揮中心22日公布，新增2例本土案例，分別為染疫護理師案852曾照護的住院病患(案881)，以及為該病患之同住家人(案882)，而為了持續強化感染管制作為，指揮中心立即啟動部桃專案，除了清空住院病人外，門診也不再收新病人，但考量診療必要性及延續性，僅提供複診病人服務。出院者須居家隔離14天，期滿安排採檢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼部桃精良武器曝光。（圖／翻攝部桃臉書）

此外，疫情爆發至今，有不少熱心民眾紛紛捐贈物資給部桃。對此，部桃22日下午也在臉書發文表示，民眾從南到北、從老到小，無論是便當、雞排、一束花或一張卡片，都讓前線的勇士們感動不已，「所有的愛心物資及支字片語，是白衣勇士們向奮戰的力量。」

另外，部桃也要民眾不要太過擔心，目前指揮中心已提供足夠且精良的武器，例如，隔離衣、外科口罩、護目鏡及N95口罩等等，「民眾真的不用費心不足的問題真的不用特別捐贈。」部桃表示，目前他們不但裝備充足，且品質精良，這樣才能保護前線及國人，「打出全世界最漂亮的一戰。」

【更多新聞】

桃園疫調人員出現症狀！鄭文燦證實「3人發燒」：第一時間就送隔離

才拜託支援防疫旅館！澎湖卻祭「禁台令」　鄭文燦幕僚怒：落井下石

部桃回溯就醫病患！「匡列1165人」　鄭文燦：一律居家隔離14天

ET快訊
「真理褲妹」與噁男共乘小黃　後座遭性侵！運將：以為情侶
楊丞琳、李榮浩終於要見面！　分開303天：隔離結束了
染疫人數暴增！桃園超車新北成第1　全台最新確診地圖曝光
案881牙痛跑其他醫院看診　長庚回應了
黃捷認「一直在調適」　放低姿態懇求鳳山人：陪我度過難關

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫情下的生活經驗入題　學測社會考「防疫結合哪些地理技術」

考學測要帶傘！明起變溼冷「低溫探12°C」　最冷時間點曝光

「有那麼難考嗎」陪女友考公營…成績出爐哭了！他直接被放生

百萬YouTuber影片沒人看！觀看數「不到10萬」　網指1關鍵回不去

冰箱挖到「12年前母乳」驚呆！內行曝特殊用途　網笑：傳家之寶

部桃臉書曝「精良武器」！白衣勇士信心喊話：會打出世界最漂亮一戰

學測國文難！補教師多花20分鐘解答　考閱讀理解要「多層次」看題

禁止部桃員工到外縣市和友院開會演講　前進指揮所第一道禁令曝

案881牙痛就醫後確診！長庚醫院還原入院採檢經過

世界上最恐怖動物！網一面倒點名「它」：可怕又噁心

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

台灣人講話穿插英文！　韓妹秒舉例「你有GET到嗎」4分析好有感

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

居家檢疫女隔離想念台灣薑母鴨 她窗外「垂降童軍繩」取餐成功

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲：沒做的事，我處之泰然

疫情下的生活經驗入題　學測社會考「防疫結合哪些地理技術」

考學測要帶傘！明起變溼冷「低溫探12°C」　最冷時間點曝光

「有那麼難考嗎」陪女友考公營…成績出爐哭了！他直接被放生

百萬YouTuber影片沒人看！觀看數「不到10萬」　網指1關鍵回不去

冰箱挖到「12年前母乳」驚呆！內行曝特殊用途　網笑：傳家之寶

部桃臉書曝「精良武器」！白衣勇士信心喊話：會打出世界最漂亮一戰

學測國文難！補教師多花20分鐘解答　考閱讀理解要「多層次」看題

禁止部桃員工到外縣市和友院開會演講　前進指揮所第一道禁令曝

案881牙痛就醫後確診！長庚醫院還原入院採檢經過

世界上最恐怖動物！網一面倒點名「它」：可怕又噁心

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

部桃病患出院7天後確診 有發燒、肺浸潤等情形

桃園「2疫調人員」驚傳出現症狀　衛生局大消毒

快訊／部桃群聚感染增2本土！

明低壓「降雨熱區大變」　濕冷下探12℃

部桃群聚10確診卻沒病人染疫？醫師曝關鍵

12°C變天冷空氣再報到！全台急凍3天

國中女兒發燒　爸陪診驚見「2條線」崩潰

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

「部桃專案」不收新病患　出院病患隔離期滿需採檢

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

染疫擴大鄉民「狂喊封城」！桃園人怒了

女警嬌羞擋雨「甜美電眼」照曝光　2萬人戀愛了

訂餐2小時外送員都不動　網看12字自介秒懂

桃園2疫調人員有症狀！衛生局：2採結果陰性

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

主人的任務！正妹激動演講　短裙滑出一根

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

網紅住台南晶英　名牌遭竊報警！

代孕機構疑發聲：鄭爽是人品最差客戶！

疑鄭爽小號PO「肉色馬賽克」！網猜張恒不雅床照

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

爆得罪人突領便當　王凱親自澄清

女每天好累　監視器發現震撼真相

郭書瑤流產痛哭！

陰莖長度「全球排名」曝光！醫讚：台灣沒有比較短

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

菲空姐開趴慘死！警認性侵卻遭撤職：房內全精液

部桃病患出院7天後確診 有發燒、肺浸潤等情形

女會計嫁「心智7歲夫」2年沒性行為！婆婆淚求別離婚

華晨宇被爆瞞婚生子「小孩1歲了」

更多

最夯影音

更多
鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳
賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面